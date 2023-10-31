BIST 7.705
DOLAR 28,28
EURO 30,17
ALTIN 1.816,84
HABER /  GÜNCEL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarihi duyurdu! 2024 Hac kurası çekiliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarihi duyurdu! 2024 Hac kurası çekiliyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac kurasının 2 Kasım Perşembe günü çekileceğini bildirdi.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac kurasının 2 Kasım Perşembe günü çekileceğini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin İsrail'i haritadan sildi israil isimli aramalar sonuçsuz kaldı
Çin İsrail'i haritadan sildi israil isimli aramalar sonuçsuz kaldı
Afyonkarahisar'da vicdanları yaralayan görüntü: O çocuk provalarda da dışlanmış
Afyonkarahisar'da vicdanları yaralayan görüntü: O çocuk provalarda da dışlanmış
Tıp öğrencisi yurt odasında ölü bulundu, intihar iddiası ortaya atıldı
Tıp öğrencisi yurt odasında ölü bulundu, intihar iddiası ortaya atıldı
İstanbul’da dehşet, öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı
İstanbul’da dehşet, öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı
Benzin ve motorin 70 lirayı aşabilir! Dünya Bankası'ndan şok tahmin!
Benzin ve motorin 70 lirayı aşabilir! Dünya Bankası'ndan şok tahmin!
Fatih Erbakan’dan kritik ‘faiz’ uyarısı: Yatırımlar durabilir!
Fatih Erbakan’dan kritik ‘faiz’ uyarısı: Yatırımlar durabilir!
Green Card başvurularında sona gelindi, 7 Kasım son tarih
Green Card başvurularında sona gelindi, 7 Kasım son tarih
Jet hızıyla yükseliyor! Gram altın rekor kırdı, çeyrek altın 3 bin lirayı aştı
Jet hızıyla yükseliyor! Gram altın rekor kırdı, çeyrek altın 3 bin lirayı aştı
Akciğer kanserinin en yaygın belirtisi açıklandı
Akciğer kanserinin en yaygın belirtisi açıklandı
Ayasofya'da 15 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı
Ayasofya'da 15 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı
Devlet Bahçeli'den, Akşener'in 'Canını cebine koyar Gazze’ye gidersin’ sözlerine cevap
Devlet Bahçeli'den, Akşener'in 'Canını cebine koyar Gazze’ye gidersin’ sözlerine cevap
Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyinde İsrail askeri araçlarını vurdu
Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyinde İsrail askeri araçlarını vurdu