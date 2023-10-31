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Türkiye'de altın talebi 10 yılın zirvesinde

Türkiye'de altın talebi 10 yılın zirvesinde

Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2023 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye'de tüketicilerin altın talebi 41,4 ton olarak kaydedildi. Yılın ilk üç çeyreğinde toplam altın talebi 159,3 tonla 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

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Türkiye'de sıkılaşmanın etkili olduğu üçüncü çeyrekte altın talebi yıllık düzeyde gerileme kaydetse de yüksek seyrini korudu.

Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı üçüncü çeyreğe ilişkin verilere göre Türkiye'de tüketicilerin altın talebi bu çeyrekte yıllık yüzde 12 gerilemeyle 41,4 ton olarak kaydedildi. Bu talebin 11,2 tonluk bölümü kuyumdan oluşurken; 30,2 tonu ise sikke tarafından geldi.

Yılın ilk çeyreği dikkate alındığında Türkiye'de tüketicilerin talebinin 159,3 tona ulaştığı görüldü. Bu seviye şimdiden altın talebinde 2013 yılından bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi. 2013 yılında Türkiye'de tüketicilerin kuyum ve sikke olmak üzere toplam altın talebi 184,1 tonu bulmuştu.

2023 yılının son çeyreğinde 25 tona yakın bir talep gerçekleşmesi durumda 2023 yılı altın talebinde rekor yılı olarak kaydedilecek.

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