BAE’nin Türk şirketten hisse alımı görüşmelerinden sonuç çıkmadı

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli enerji şirketi Masdar'ın Fiba Yenilenebilir Enerji'de hisse alımına yönelik görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Bloomberg, tarafların borsadaki yükseliş nedeniyle fiyatta anlaşamadığını yazdı.

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Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer Körfez ülkelerinden yatırım ararken, bu kapsamdaki bir görüşme anlaşma sağlanamadan tamamlandı. Bloomberg’de yer alan habere göre, BAE merkezli yenilenebilir enerji devi Masdar'ın Fiba Yenilenebilir Enerji'den hisse alımına ilişkin yürütülen görüşmeler fiyat konusunda uzlaşı sağlanamaması nedeniyle sonuçsuz kaldı.

51 Milyar dolarlık anlaşma

BAE, temmuz ayında Türkiye'ye 30 milyar doları enerji anlaşmaları dahil olmak üzere 51 milyar dolarlık taahhütte bulunmuştu. O dönemden bu yana Borsa İstanbul 100 endeksi, yabancı yatırımcıların alımları artırması ve yerli yatırımcıların enflasyona karşı kendilerini koruma talebiyle yüzde 15,4 yükseliş kaydetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar geçen ay yaptığı açıklamada, Abu Dabi varlık fonu ADQ ve diğer bazı BAE firmaları ile görüşülen projeler arasında Türkiye'de rüzgar santralleri geliştirmek ve rüzgar enerjisinden hidrojen üretmenin de yer aldığını söylemişti. Bayraktar, Suudi Arabistan'ın da Türkiye'nin hidrojen potansiyeliyle ilgilendiğini belirtmişti.