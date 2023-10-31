BIST 7.705
DOLAR 28,28
EURO 30,17
ALTIN 1.816,84
HABER /  EKONOMİ

BAE’nin Türk şirketten hisse alımı görüşmelerinden sonuç çıkmadı

BAE’nin Türk şirketten hisse alımı görüşmelerinden sonuç çıkmadı

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli enerji şirketi Masdar'ın Fiba Yenilenebilir Enerji'de hisse alımına yönelik görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Bloomberg, tarafların borsadaki yükseliş nedeniyle fiyatta anlaşamadığını yazdı.

Abone ol

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer Körfez ülkelerinden yatırım ararken, bu kapsamdaki bir görüşme anlaşma sağlanamadan tamamlandı. Bloomberg’de yer alan habere göre, BAE merkezli yenilenebilir enerji devi Masdar'ın Fiba Yenilenebilir Enerji'den hisse alımına ilişkin yürütülen görüşmeler fiyat konusunda uzlaşı sağlanamaması nedeniyle sonuçsuz kaldı.

51 Milyar dolarlık anlaşma

BAE, temmuz ayında Türkiye'ye 30 milyar doları enerji anlaşmaları dahil olmak üzere 51 milyar dolarlık taahhütte bulunmuştu. O dönemden bu yana Borsa İstanbul 100 endeksi, yabancı yatırımcıların alımları artırması ve yerli yatırımcıların enflasyona karşı kendilerini koruma talebiyle yüzde 15,4 yükseliş kaydetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar geçen ay yaptığı açıklamada, Abu Dabi varlık fonu ADQ ve diğer bazı BAE firmaları ile görüşülen projeler arasında Türkiye'de rüzgar santralleri geliştirmek ve rüzgar enerjisinden hidrojen üretmenin de yer aldığını söylemişti. Bayraktar, Suudi Arabistan'ın da Türkiye'nin hidrojen potansiyeliyle ilgilendiğini belirtmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Turizm geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 arttı
Turizm geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 arttı
Türkiye'de altın talebi 10 yılın zirvesinde
Türkiye'de altın talebi 10 yılın zirvesinde
Filistin destekçisi, McDonald's şubesine yüzlerce canlı fare saldı: Müşteriler kaçıştı
Filistin destekçisi, McDonald's şubesine yüzlerce canlı fare saldı: Müşteriler kaçıştı
Beşiktaş’ta başkanlık seçimi tarihi öne çekildi
Beşiktaş’ta başkanlık seçimi tarihi öne çekildi
Karadeniz’de yayılıyor, balık için tehlike uyarısı yapıldı
Karadeniz’de yayılıyor, balık için tehlike uyarısı yapıldı
İsrail'de gizli ABD üssü inşa edildiği ortaya çıktı
İsrail'de gizli ABD üssü inşa edildiği ortaya çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarihi duyurdu! 2024 Hac kurası çekiliyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarihi duyurdu! 2024 Hac kurası çekiliyor
Çin İsrail'i haritadan sildi israil isimli aramalar sonuçsuz kaldı
Çin İsrail'i haritadan sildi israil isimli aramalar sonuçsuz kaldı
Afyonkarahisar'da vicdanları yaralayan görüntü: O çocuk provalarda da dışlanmış
Afyonkarahisar'da vicdanları yaralayan görüntü: O çocuk provalarda da dışlanmış
Tıp öğrencisi yurt odasında ölü bulundu, intihar iddiası ortaya atıldı
Tıp öğrencisi yurt odasında ölü bulundu, intihar iddiası ortaya atıldı
İstanbul’da dehşet, öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı
İstanbul’da dehşet, öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı
Benzin ve motorin 70 lirayı aşabilir! Dünya Bankası'ndan şok tahmin!
Benzin ve motorin 70 lirayı aşabilir! Dünya Bankası'ndan şok tahmin!