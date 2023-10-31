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Fenerbahçe dünya rekoruna koşuyor, sadece 7 maç kaldı

Fenerbahçe dünya rekoruna koşuyor, sadece 7 maç kaldı

Üst üste 21 maç kazanan Fenerbahçe, 7 karşılaşmadan daha galip ayrılması halinde dünya rekoru kıracak. Bu alanda rekor ise sürpriz bir takıma ait. İşte listede yer alan takımlar...

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, futbol tarihinde tüm kulvarlarda arka arkaya en az 21 maç kazanan 8. farklı takım oldu.

Sarı lacivertliler 7 maç daha üst üste kazanması durumunda dünya rekoru kıracak. Bu alanda dünya rekoru 27 maç ile Galler temsilcisi The New Saints'e ait.

İşte üst üste en çok maç kazanan takımlar

1- The New Saints (Galler): 27 maç (2016)

2- Ajax (Hollanda): 26 maç (1971-1972)

3- Ajax (Hollanda): 25 maç (1995)

4- Coritiba (Brezilya): 24 maç (2011)

5- Bayern Münih (Almanya): 23 maç (2020)

6- Real Madrid (İspanya): 22 maç (2014)

7- Rangers (İskoçya): 21 maç (2013-2014)

8- Manchester City (İngiltere): 21 maç (2020-2021)

9- Fenerbahçe (Türkiye): 21 maç (2023)

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