iOS 17.2 güncellemesi, WiFi sorunlarına yeni çözüm bulundu

iOS 17.1 güncellemesi sonrasında Apple iOS 17.2 testlerine de başladı. Bu sürüm aktarıldığı kadarıyla WiFi sorunlarını ortadan kaldıracak.

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iOS 17.1 güncellemesi sonrasında hemen beta testleri başlayan iOS 17.2 güncellemesi, Apple’ın resmi olarak doğruladığı kadarıyla kullanıcıların iOS 17’ye geçtiklerinden bu yana yaşadıkları, iOS 17.1 güncellemesiyle de çözülmeyen WiFi bağlantı sorunlarından kurtaracak.

iMessage Kişi Anahtarı Doğrulama

Kullanıcılar yeni sürüme geçtiklerinden beri düşük WiFi hızları ve sık sık yaşanan düşmeler konusunda çok şikayette bulunuyordu. iOS 17.2 ile iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’te yer alan eylem butonuna bir imkan daha eklenecek. Bu yeni imkan sayesinde artık iOS’u yerleşik çeviri uygulamasına buton üzerinden hızlıca erişim sağlanabiliyor, Türkçe destekli uygulamada sesli çeviri yapılabiliyor.

Apple bunu detaylı olarak şöyle açıklıyor: “Apple, mesajların yalnızca gönderen ve alıcılar tarafından okunabilmesini sağlamak için iMessage’ı kullanıma sunarak tüketici iletişim servislerinde uçtan uca şifreleme teknolojisinin kullanılmasına öncülük etti.

Şifreleme teknolojisinden yararlanılıyor

FaceTime da kullanıma sunulduğundan bu yana görüşmeleri gizli ve güvenli tutmak için şifreleme teknolojisinden yararlanıyor. Şimdi iMessage Kişi Anahtarı Doğrulama özelliğiyle gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve devlet görevlileri gibi olağan dışı dijital tehditlerle karşılaşan kullanıcılar yalnızca amaçladıkları kişiyle mesajlaştıklarını daha da güvenilir bir şekilde doğrulamayı tercih edebiliyor.

Kullanıcıların büyük çoğunluğu hiçbir zaman çok gelişmiş siber saldırıların hedefi haline gelmeyecek olsa da bu özellik bu saldırılara hedef olabilecek kişiler için önemli bir ek güvenlik katmanı sağlıyor. iMessage Kişi Anahtarı Doğrulama özelliğini etkinleştiren kullanıcılar arasındaki görüşmelerde, devlet destekli saldırganlar gibi son derece ileri düzey düşmanların bulut sunucularını ihlali etmeyi ve bu şifrelenmiş iletişimleri dinlemek için kendi aygıtını yerleştirmeyi başarması durumunda otomatik uyarılar gönderiliyor.

Daha da fazla güvenlik için iMessage Kişi Anahtarı Doğrulama kullanıcıları sunulan Kişi Doğrulama Kodunu yüz yüze, FaceTime üzerinden veya diğer bir güvenli görüşme aracılığıyla karşılaştırabiliyor.”

Bu uygulamanın detayları ise tam olarak şöyle: “Günlük, daha iyi hissetmelerini sağlamak için iPhone kullanıcılarının günlük tutarak derinlemesine düşünmelerine ve minnet duymalarına yardımcı olan yeni bir uygulama.