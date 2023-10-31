Dilan Polat davasında yeni gelişme, kayınvalidesinin bahçesini kazıp delil aradılar

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında önemli bir detay ortaya çıktı.

Abone ol

Dilan Polat ve ailesinin soruşturulduğu inceleme kapsamında, şirketlerinin aranacağı sabah, soruşturma savcısına bir ihbar yapıldı. İhbarda, Polat çiftinin bazı evrakları şirketlerden kaçırdığı ve Dilan Polat'ın kayınpederinin yaşadığı villaya saklandığı iddia edildi.

Polis, villanın bahçesini kazarak toprak altında evrak aradı. Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddia edilen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında yeni bir detay ortaya çıktı.

Bahçesinde delil bulunamadı

Dilan Polat'ın şirketlerine baskın yapıldığı sırada, soruşturmayı yürüten savcıya bir ihbar ulaştığı, ihbarda Polat ailesinin şirketlerdeki bazı evrakları kaçırdığı iddia edildi. İhbarcı adres de gösterdi. Evrakların Dilan Polat'ın kayınpederinin evine götürüldüğünü söyledi.

Bir delile rastlanmadı Kanal D Haber'in haberine göre, savcının talimatı üzerine polis ekipleri, Sancaktepe'deki bir sitenin içerisinde bulunan kayınpeder Sezgin Polat'ın villasına giderek önce evin içinde bir arama yaptı ama herhangi bir delile rastlamadı. Ekipler bu sefer de savcının izni ile kaçırıldığı iddia edilen evrakları bulmak için villanın bahçesinde kazı çalışmasına başladı. Fakat polis hiçbir bulguya rastlamadı.

Dilan Polat eşi Engin Polat'la birlikte sosyal medyadan bir açıklama yaparak "Aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız ve gösterişlerimiz olmuştur. Haddimizi aştığımızı bu süreçte daha iyi idrak ettik" demişti. Açıklamanın devamında Polat, "MASAK raporuna göre hakkımızda vergi sorumluluğu dışında başkaca herhangi bir (kara para, yasadışı bahis vb.) suçlama, tespit ve delil yoktur. Savcılık ve vergi idaresine tüm bilgi ve belgeler teslim edilmiş, bahçemizin kazılması dahil her türlü işlem yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir" ifadelerini kullanmıştı.