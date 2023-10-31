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NBA'de dev takas; işte James Harden'ın yeni takımı

NBA'de dev takas; işte James Harden'ın yeni takımı

NBA Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Clippers, James Harden'ı kadrosuna kattı. NBA'de yeni sezonun ilk büyük takası gerçekleşti.

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Los Angeles Clippers ve Philadelphia 76ers arasında gerçekleşen takasta James Harden Clippers'a transfer oldu. İki takım arasındaki takasa göre Philadelphia, Los Angeles Clippers'tan Marcus Morris, Nicolas Batum, Robert Covington ve KJ Martin'i kadrosuna kattı.

Ek olarak iki adet ilk tur draft hakkı, iki adet ikinci tur draft hakkı ve bir adet draft seçiminde değişim hakkının da Philadelphia'ya geçtiği belirtildi. Los Angeles Clippers ise James Harden'la birlikte P.J. Tucker ve Filip Petrusev'i kadrosuna dahil etti.

Opsiyonunu kullandı takasını istedi James Harden, geçtiğimiz haziran ayında 2023-24 sezonu için 35.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmış ve takasını istemişti. Takım yönetimini eleştiren Harden, Basketbol operasyonlarından sorumlu yönetici Daryl Morey hakkında sert sözler söylemişti. 34 yaşındaki yıldız isim bu sezon henüz herhangi bir maçta forma giymedi. İki takımın son durumu NBA'de yeni sezon geçtiğimiz hafta başladı. Batı Konferansı ekibi Los Angeles Clippers, 3 maç sonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Doğu Konferansı'nda yer alan Philadelphia 76ers de 3 maç sonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

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