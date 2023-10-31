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Trabzonspor yeni transferlerinden verim alamıyor

Trabzonspor yeni transferlerinden verim alamıyor

Trendyol Süper Lig'in geride kalan 10 haftasında 16 puan toplayarak zirve yarışında liderin 14 puan gerisine düşen Trabzonspor, yeni transferlerinin büyük bölümünden verim alamadı.

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Bordo-mavili takımda, sezon öncesi anlaşmaya varılan Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez, Slovenya'da yapılan kampta sakatlık yaşayarak uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Çapraz bağ ameliyatı geçiren Orsic'in şubatta çalışmalara başlaması beklenirken, Fernandez de diz sakatlığı nedeniyle bir türlü takıma katılamadı.

Pepe, yeni yeni forma giymeye başladı

Trabzonspor'un 1 yıllığına 1 milyon 750 bin avro garanti ücret ve 1 milyon 600 bin avro imza ücreti olmak üzere 3 milyon 350 bin avroya kadrosuna kattığı Nicolas Pepe, hem sakatlığı hem de tam hazır hale gelmemesi nedeniyle takıma yeni katılmaya başladı.

Transferinin ardından Beşiktaş ve Atakaş Hatayspor maçları kadrosunda yer alamayan Fildişi Sahilli oyuncu, son 2 karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu.

Corendon Alanyaspor maçında 6, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında 21 dakika görev alan Nicolas Pepe, 27 dakika süre alabildi.

Kourbelius, 7 haftadır forma giymiyor
Trabzonspor'un bu sezonki ilk transferi Dimitrios Kourbelis, son haftalarda Mendy'nin gelmesinin ardından gözden düştü.

Ligin ilk 3 haftasında 255 dakika görev yapan, daha sonra sakatlığı nedeniyle 4. haftadaki Kasımpaşa maçında görev alamayan Yunan futbolcu, Mendy'in de gelişinin ardından son 7 haftada forma giyemedi.

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