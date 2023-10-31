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Antalya'da kanser hastası sürücü direksiyonda fenalaşınca olanlar oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da kanser hastası sürücü direksiyonda fenalaşınca olanlar oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kanser hastası olan sürücü rahatsızlanıp otomobili yolun sağına çekti, otomobile önce bir motosiklet çarptı, ardından 4 araç birbirine girdi. 5 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Kaza; Antalya-Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Manavgat'a seyir halindeki Ali Kurnaz’ın kullandığı 07 BKU 642 plakalı motosiklet, Gültepe kavşağını yaklaşık 400 metre geçtikten sonra yolun sağında park halindeki Ahmet Öztürk’e ait 07 AUV 866 plakalı otomobile sol arka kısımdan çarptı.

Aynı istikamette Nurettin Atlan’ın kullandığı 07 LY 999 plakalı araç ise yola savrulan motosiklete çarptıktan sonra, sol şeritte ilerleyen Hatice Başeğmez’in idaresindeki 07 JG 719 plakalı otomobile çarptı. 2 otomobilin çarpıştığını görüp fren yapan Emrullah Gubaş’ın kullandığı 07 MMG 24  plakalı otomobile ise arkasından gelen Emre Çalbak yönetimindeki 06 BZC 066 plakalı otomobil çarptı.

1 motosiklet ve 5 otomobilin karıştığı 6 araçlı zincirleme kazanın ardından yol savaş alanına döndü. Kazada şans eseri motosiklet sürücüsü hariç yaralanan olmadı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araç kullanırken rahatsızlandı

Kanser hastası olduğunu, Antalya’da tedavi gördüğünü belirten Ahmet Öztürk, “Kendimi iyi hissetmediğim için Manavgat’a eşimle birlikte hastaneye geliyordum. Yolda sürekli başım döndüğü için istifra etmek için birkaç kez durdum. Yine istifra etmek için dörtlüleri yakıp durdum. Tam yol kenarındayken pat diye bir ses duydum. Döndüğümde motosiklet aracın altında sürükleniyordu. Benim aracıma diğer araç çarptıktan sonra çarptığını tahmin ediyorum” dedi.

"Önce park halindeki otomobile çarptı"

Sürücülerden Nurettin Atlan, motosikletin bir anda sürüklenerek önüne geldiğini belirterek, "Motosiklet park halindeki araca çarptıktan sonra sürüklenerek önüme geldi ve benim aracımın önüne çarptı. Olduğu yerde dönerek bir kez de arkadan çarptı. Ben bu sırada motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdım. Sanırım yanımdaki araca çarptım" diye konuştu.

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