İSO İkinci 500 şirketlerinin ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan'dan "İSO İkinci 500" şirketlerinin ihracatına ilişkin değerlendirme: - "İkinci 500 şirketlerinin hem toplam Türkiye ihracatı hem de İSO 500'ün ihracat performansından olumlu yönde ayrıştığının altını çizmek isterim. Üretimden satışların yüzde 104,8 artmasında da önemli rol oynayan bu gelişme, ülkemizin ihracat potansiyeli açısından son derece sevindiricidir.

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "İkinci 500" şirketlerinin hem toplam Türkiye ihracatı hem de İSO 500'ün ihracat performansından olumlu yönde ayrıştığını belirterek, "Üretimden satışların yüzde 104,8 artmasında da önemli rol oynayan bu gelişme, ülkemizin ihracat potansiyeli açısından son derece sevindiricidir." ifadesini kullandı.

Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" çalışmasının 2022 sonuçlarını değerlendirirken, geçen yıl küresel ekonomiyi şekillendiren üç ana faktörü göz önünde bulundurmakta yarar olduğunu kaydetti. Bunlardan en önemlisinin, bugün de dünya ekonomisini etkilemeye devam eden enflasyonun geri dönmesi olduğunu belirten Bahçıvan, "Merkez bankaları neredeyse tüm dünyada bu konuya odaklanarak para politikalarını sert şekilde sıkılaştırmıştı. İkinci faktör, 2022 yılının hemen başında patlak veren Ukrayna-Rusya savaşıydı. Bu savaş ile birlikte özellikle lojistik ve tedarik sorunları ortaya çıkmış, jeopolitik riskler üst seviyelere yükselmişti.

Ayrıca Çin'de yeni bir pandemi korkusuyla alınan kapanma önlemleri de dünya ekonomisini etkisi altına almıştı." değerlendirmesinde bulundu. Bahçıvan, bütün bu faktörlere iklim değişikliğinin etkilerini artırması ve teknolojik rekabetin hızlanması da eklenince, 2022'nin küresel ekonomi açısından "çoklu krizler" dönemi olarak tarihteki yerini aldığını aktararak, şunları kaydetti: "Yaşanan eş zamanlı şokların etkisiyle küresel ekonomi yavaşladı.

2021 yılında yüzde 6,3 olan küresel büyüme, 2022 yılında yüzde 3,5'e geriledi. Her şeye rağmen Türkiye ekonomisi yüzde 5,5 ile güçlü büyüme performansını korumayı başardı. İSO İkinci 500 sonuçlarını bu çerçevede değerlendirdiğimizde ilk dikkat çeken hususlardan biri, küresel ekonomik daralmaya rağmen İSO 500'e göre daha küçük ve orta ölçekteki şirketleri kapsayan İkinci 500 Büyük şirketlerinin, yüzde 19,3 ihracat artışı yakalamasıdır. Bu artışla İkinci 500 şirketlerinin hem toplam Türkiye ihracatı hem de İSO 500'ün ihracat performansından olumlu yönde ayrıştığının altını çizmek isterim. Üretimden satışların yüzde 104,8 artmasında da önemli rol oynayan bu gelişme, ülkemizin ihracat potansiyeli açısından son derece sevindiricidir. İSO İkinci 500'ün temel karlılık rasyolarına baktığımızda, 2021'deki zirvelere kıyasla hafif düşüş görüyoruz. Ancak yüksek enflasyon ortamı ve kurların etkisiyle maliyetlerin hızla arttığı bir yılda bu durumun olağan karşılanması gerektiğini ve her şeye rağmen kar-zarar dengesinin yönetilebildiğini söylemek gerekiyor.

Arge harcamaları satışlarla uyumlu oranda arttı

Araştırmamız kapsamında her yıl dikkatle takip ettiğimiz AR-GE harcamaları üretimden satışlarla uyumlu bir oranda artmış görünüyor. Ne var ki teknoloji yoğunluklarına ilişkin göstergeler henüz bu alanda yapısal bir dönüşümün işaretlerini vermekten oldukça uzak görünüyor. Çünkü şirketlerimizin bu alana ayırdıkları kaynak maalesef yeteri kadar artmıyor. Geleceğin rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için şirketlerimizin bu konuda daha hevesli ve motive olması gerekiyor.

Bahçıvan, yıl genelinde sanayi sektörünü etkileyen iç ve dış faktörler düşünüldüğünde İSO İkinci 500'ün genel olarak başarılı bir yıl geçirmiş olduğunun söylenebileceğini belirtti. Ancak 2022'de öne çıkan olumlu gelişmelerin uzun vadede sürdürülebilir olup olmadığını ekonomi politikalarında yeniden bir kırılmanın yaşandığı 2023'ün verileri ile çok daha net bir şekilde analiz edebileceklerini aktaran Bahçıvan, "Belirsizliklerle dolu bir küresel rekabet ortamında, dijital ve yeşil dönüşüm gibi çok önemli iki yapısal dinamikle yüzleşiyoruz. Böyle bir dönemde, iktisadi koşullardaki dalgalanmalara daha duyarlı olan orta ve küçük ölçekli sanayi kuruluşlarımıza verilecek desteğin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Son olarak, başta deprem bölgesindeki firmalarımız olmak üzere, yoğun çalışma temposu altında bu araştırmada yer almak için verilerini bizimle paylaşan tüm şirketlerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.