BIST 7.716
DOLAR 28,28
EURO 30,17
ALTIN 1.817,53
HABER /  GÜNCEL

Kocaeli'de eylem ve etkinlikler 7 gün süreyle yasaklandı

Kocaeli'de eylem ve etkinlikler 7 gün süreyle yasaklandı

Kocaeli'de yürüyüş, açık ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma gibi eylem ve etkinliklere 6 Kasım'a kadar izin verilmeyecek.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya hesapları üzerinden "Kürt Dili Hareketi Derneği" başkan ve üyelerince "Kürtçe dil hakları talepleri"ne dikkati çekmek amacıyla il sınırlarından başlamak üzere Ankara'ya yürüyüş yapılacağı yönünde paylaşımların görüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği ile genel asayişin korunması amacıyla bazı kararların alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkraları ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesinin hükümleri gereğince Kocaeli il sınırları içerisinde bu kapsamda yapılacak her türlü (yürüyüş, açık ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, meşale yakma, el ilanı/bildiri, broşür dağıtma, protesto eylemi ve benzeri) eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla gelen araçların ve şahısların il sınırlarına girişleri, 31 Ekim saat 00.01'den 6 Kasım saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır."​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
İran'ın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
İran'ın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
Olympiakos'u yenen Panathinaikos'ta Ergin Ataman çılgınlığı: Gece uyuyamadım
Olympiakos'u yenen Panathinaikos'ta Ergin Ataman çılgınlığı: Gece uyuyamadım
 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında değer kazandı
 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında değer kazandı
Antalya'da kanser hastası sürücü direksiyonda fenalaşınca olanlar oldu
Antalya'da kanser hastası sürücü direksiyonda fenalaşınca olanlar oldu
NBA'de dev takas; işte James Harden'ın yeni takımı
NBA'de dev takas; işte James Harden'ın yeni takımı
Ev sahibi kiracısına yaptığı ile şoke etti! Cep telefonuna gelen bildirimle haberi oldu
Ev sahibi kiracısına yaptığı ile şoke etti! Cep telefonuna gelen bildirimle haberi oldu
Trabzonspor yeni transferlerinden verim alamıyor
Trabzonspor yeni transferlerinden verim alamıyor
İsrail'in Gazze Şeridi'nde, henüz bir yaşını doldurmamış 133 bebek öldü
İsrail'in Gazze Şeridi'nde, henüz bir yaşını doldurmamış 133 bebek öldü
Çocuk pornocularına 48 şehirde operasyon! Telegram üzerinden grup kurarak...
Çocuk pornocularına 48 şehirde operasyon! Telegram üzerinden grup kurarak...
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde karadan ne kadar ilerleyebildi?
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde karadan ne kadar ilerleyebildi?
Dilan Polat davasında yeni gelişme, kayınvalidesinin bahçesini kazıp delil aradılar
Dilan Polat davasında yeni gelişme, kayınvalidesinin bahçesini kazıp delil aradılar
Bakan Şimşek'ten yeni vergi düzenlemesi sinyali: Kanunları gözden geçiriyoruz
Bakan Şimşek'ten yeni vergi düzenlemesi sinyali: Kanunları gözden geçiriyoruz