İstanbul TEM Otoyolu'nda tıra çarpan kamyon yola devrildi

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan TEM Otoyolu, kamyonun kaldırılmasının ardından açıldı

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TEM Otoyolu Silivri mevkisinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen tıra arkadan çarpan kamyon yola devrildi.

B.Ç. idaresindeki 34 DUP 813 plakalı kamyon, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Selimpaşa mevkisinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen R.K. yönetimindeki 42 DVV 61 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dorsesinde çakmak gazı yüklü olan kamyon yola devrilirken, TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, ekiplerin çalışmasıyla TEM Otoyolu'nda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.