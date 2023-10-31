Esra Erol'u şoke eden aldatma "Kocam bir erkeğe 'Aşkım'lı sözler yazıyor!"

Esra Erol'da programına eşi Bilal Uysal tarafından aldatıldığını söyleyen Aysel Hanım'ın sözleri damga vurdu. 30 yıllık evliliğinin 26 yılı boyunca sürekli ihanete uğradığını vurgulayan acılı kadın, artık bunu belgelediğini ifade etti. "Kocam erkekle yazıştı" açıklaması sonrası olayın içyüzünü aktaran Aysel Uysal, sonunda eşi ile yüzleşti.

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Esra Erol, programında yeniden Aysel Uysal'ı ağırladı. Kocası tarafından ihanete uğradığını söyleyen Aysel Hanım'ın gündem olan açıklamalarının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aysel Uysal ve eşi Bilal Bey canlı yayında yüzleşti.

İhanet belgelendi

Kocasının kendisini aldattığından şüphelenen Aysel Hanım, onun Murat Doruk isimli bir adamla aşk dolu yazışmalarını fark etmişti. Messenger'dan bu kişiyi görüntülü ararken ekran kaydı alan acılı kadın, karşısına işçileri Fatma Hanım çıkınca ihaneti belgelediği için mutlu olduğunu vurgulamıştı.

Bıçak kemiğe dayandı

"Eşimin akrabalarına şunu söylemek istiyorum. Benim bir kötülüğüm varsa 'Biz gelinimizden şikayetçiyiz, sevmiyoruz' desinler. Aramıyorlarsa zaten bu benim iyi biri olduğumu gösterir. Ben eşimin ailesini seviyorum. Ama eşimle hataları yüzünden geçinemiyoruz. Onlar, büyük olarak bizi durdurmaya çalışıyorlar. Ama artık katlanamıyorum." diyen Aysel Hanım, bu kez Ordu'daki eşi ile programda karşı karşıya geldi. Esra Erol, "Aysel Hanım neden soluğu burada aldı, niye sizden şikayetçi?" diye sordu.

Bilal Uysal'ın "Ne amaçla orada olduğunu bilmiyorum." yanıtı üzerine "Ben Hatırlatayım mı size?" sorusunu yönelten ünlü sunucu şu ifadeleri kullandı: "Murat Doruk isimli kişiyle sosyal medyada olan yazışmanızı yakalıyor. O kişiyi bir arıyor, karşısına iki yıldır şüphelendiği sizin de işçiniz olan Fatma Hanım çıkıyor.

Yazışmalar çok samimi. ‘’Aşkım’, ‘canım’ ifadeleri var. Acılı, şarkılı, aşk dolu şarkılar paylaşıyorsunuz. Fatma Hanım nerede, yanınızda mı?" Bilal Bey’in "Şarkılar paylaştığım doğrudur Esra Hanım. Benim adıma gece 02.00 gibi Murat Doruk adlı Facebook hesabını eşim Aysel ve kızım patlatmıştır. Bu şeyleri kendileri yazmışlardır. Benim Fatma Açıkgöz'le hiçbir bağlantım yoktur.

Ben kimsenin yuvasıyla oynayamam." yanıtı daha fazla dayanamayan Esra Erol, su açıklamayı yaptı:

"Siz, 'Murat isimli hesap sahte açıldı. Sanki ben onunla yazışmışım gibi bir görüntü oluşturuldu.' diyorsunuz. Ama bir saniye. Şimdi ben sahte bir hesap açsam Aysel adına. Onunla senin yazışmaların varmış gibi gösterebilirim. Senin hesabından yazarım. O gelir kendi telefonundaki hesabından yazar. Görüntüdeki yazıya baktığınızda 'Bilal ile Aysel aşk dolu yazışıyorlar!' dersin. Ama ben Aysel'i aradığımda karşıma Aysel çıkmaz. Karşıma kim çıkar? Ben çıkarım. Çünkü hesabı kim açtı? Ben açtım. Bu hesabı sahte olarak mı açtım? Evet. Bu durumda görüntülü aramaya, ya cevap vermem ya da kendimi göstermemeye özen gösteririm. Bu durumda o sosyal medya hesabını kullanan kişi gerçek bir kişi. O, kendi adını değil Murat ismini kullanıyor. Yani Fatma kendi kendine bir sahte hesap açıyor. Senin kızınla karın böyle bir şey yapmış olsa karşılarına Fatma çıkmaz."

'Senin kadar rezil bir adam yok'

Aysel Hanım eşinin, evli olan Fatma Açıkgöz'le ilişki yaşadığını bir kez daha vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Ben boşanma davası açtım. Annesine, kardeşine yalvardı. Ben eve dönmedim. İntihara kalkıştı. Ağladı, yine dayanamadım eve döndüm. Ama o bu şekilde devam ediyor. Ben senden boşanmak istiyorum. Bu dünya üstünde senin kadar rezil bir insan yok." Önceki programda Bilal Bey bir dönem Aysel Hanım'ın üzerine Hacer Yavaş'ı kuma getirdiğini açıklamıştı.

Esra Erol, Bilal Bey'e ne zamandan beri çok eşli yaşadığını sordu. Bilal Bey "2018'de Hacer Yavaş'tan sonra kimseyle birlikteliğim olmamıştır." dedi.

Bilal Bey köşeye sıkıştı

Fatma Açıkgöz'le ilişkisi olmadığını söyleyen Bilal Uysal'a Esra Erol'dan kilit bir soru geldi. Ünlü sunucu "Aynı gün, aynı şehirlerarası otobüse beraber bindiniz mi?" diye sordu. Bilal Bey, eşinin bağırış çağırışlarını fırsat bilip konuyu geçiştirdi. Aysel'in görümcesi canlı yayına bağlandı: "Ağabeyim hatalar yaptı. Asla benim gelinimin bir hatası olmadı. Ağabeyim, Aysel’i hep aldattı."