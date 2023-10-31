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Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile ayrıldı

Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile ayrıldı

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi ettiği 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile ayrıldı. Çift, ayrılık sonrası birlikte çektirdikleri fotoğrafları da sildi.

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Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, 7 ay önce kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile ilişki yaşamaya başladı. Kısa sürede aynı evde yaşamaya başladığı sevgilisine evlilik teklifi eden Erbil'in mutluluğu kısa sürdü.

Fotoğrafları sildiler

Önümüzdeki günlerde nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftten ayrılık haberi geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Gülseren Ceylan, "Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size buradan toplu cevap olsun, bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım" ifadelerini kullandı. Mehmet Ali Erbil, ayrılık sonrası bir açıklama yapmazken çift Instagram hesaplarından birbiriyle olan fotoğrafları sildi.

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