İstek şarkı cinayetine cezalar belli oldu!

Kadıköy’de, istek şarkı tartışmasında 30 yaşındaki Cihan Aymaz'ı öldüren Mehmet Caymaz hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dav açıldı. İddianame şüphelinin savunmasına itibar edilmemesi ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği değerlendirmesi yapıldı.

Abone ol

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanana iddianamede Cihan Aymaz'n bir süredir Kadıköy iskelesinde kendisine ait hoparlör ve mikrofonla müzik yaptığı belirtildi. 2 Mayıs 2023 tarihinde Mehmet Caymaz'ın iskelenin oraya geldiği, elindeki içki şişesini bıraktıktan sonra Cihan Aymaz'a bağırarak istek şarkı istediği kaydedildi.

Cihan Aymaz'ın Mehmet Caymaz'a sakin olmasını, istediği şarkıyı çalacağını söylediği kaydedildi. İddianamede olay anı ise şu şekilde anlatıldı; şarkı istedikten sonra şüphelinin yanında getirdiği bıçakla küfürlü tehditler savurarak Cihan Aymaz'ın önce boyun kısmından daha sonra ise göğüs bölgesinden yaraladığı, Aymaz'ın aldığı yaranın etkisiyle denize düştüğü anlatıldı. Cihan Aymaz'ın olay sonrasında hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığı iddianamede yer aldı.

Şüpheli Mehmet Caymaz'ın olay yerinde tehdit edilmesi sonrasında kendisini savunmak için bıçağı savurduğuna dair savunma yaptı. İddianame Mehmet Caymaz'ın savunmasına karşın tanık ifadeleri ve güvenlik kamerası görüntülerinde savunmayı destekler nitelikte bir tespit bulunamadığı, bu nedenden dolayı şüphelinin savunmasına itibar edilmediği ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği değerlendirildi. İddianame şüpheli Mehmet Caymaz'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.