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İYİ Parti'de görev değişikliği: Ümit Özlale Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı

İYİ Parti'de görev değişikliği: Ümit Özlale Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı dün yapıldı. İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partide yaşanan görev değişikliklerine yönelik açıklamalarda bulundu.

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İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale yoğun seçim çalışmaları nedeniyle Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı. Özlale’nin yürüttüğü Kalkınma Politikaları Başkanlığı yerine Sanayi ve Teknoloji Başkanlığı kurularak bu göreve de Cem Özdemir atandı. Özdemir'in boşalan Mali İşler Başkanlığı görevini ise vekaleten Seçim İşleri Başkanı Sedat Aksakallı yürütecek.

Zorlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Ümit Özlale'nin, seçim çalışmaları nedeniyle Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldığını duyurdu.

Özlale’nin yürüttüğü Kalkınma Politikaları Başkanlığı yerine Sanayi ve Teknoloji Başkanlığı’nın kurulduğunu duyuran Zorlu, yeni oluşturulan Sanayi ve Teknoloji Başkanlığı görevini Cem Özdemir’in üsteleneceğini açıkladı.

Kürşad Zorlu, Özdemir'in boşalan Mali İşler Başkanlığı görevini ise vekaleten Seçim İşleri Başkanı Sedat Aksakallı tarafından yürütüleceğini belirtti.

Zorlu'nun, İYİ Parti'deki görev değişikliklerine ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Yaklaşık üç yıldır partimizin Kalkınma Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Sayın Ümit Özlale, bilindiği üzere 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız olarak ilan edilmiştir.

Görev süresi boyunca ülkemiz için çok önemli projeler geliştiren Sayın Özlale, yaklaşan yerel seçimlerde İzmir için de büyük bir proje seferberliğine hazırlanmaktadır.

Bu çerçevede, seçime kalan sınırlı süreyi dikkate alarak; kalan beş ayda yalnızca İzmir'deki seçim kampanyasına odaklanabilmek için Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılma isteğini Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e sunmuş ve söz konusu talep Genel Başkanımızca da uygun bulunmuştur.

Birlikte alınan bu karar doğrultusunda Başkanlık Divanımızda; Kalkınma Politikaları Başkanlığı yerine, Sanayi ve Teknoloji Başkanlığımız kurulmuş olup bu göreve Genel Başkan Yardımcımız Sayın M. Cem Özdemir getirilmiştir. Ayrıca Sayın Özdemir'den boşalan Mali İşler Başkanlığı görevi de vekâleten Seçim İşleri Başkanımız Sayın Sedat Aksakallı tarafından yürütülecektir"

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