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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yerel seçim mesajı: Rakibimi biliyorum

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yerel seçim mesajı: Rakibimi biliyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 yerel seçimlerine atıfta bulunarak, “Ben ne olacağını biliyorum size de göstermekten zevk duyarım. Ben bu arada rakibimi de biliyorum tekrar altını çizeyim siz de anlamışsınızdır” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece’de düzenlenen Çevre Tanıtım Projesi Tanıtım Töreni’ne katıldı. Programa Başkan İmamoğlu’nun yanı sıra Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda İSKİ tarafından yapılan alt yapı çalışmalarının tanıtımları ile ilgili video gösterimi yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kürsüde yaptığı konuşmasında, yapılan yatırımlarla alakalı bilgileri aktararak, “120’nin üzerindeki noktada sel ve su baskınlarına son verdik. Bu konuya ilk geldiğimiz andan itibaren çok hızlı asıldık bu görüntülerin çağdaş İstanbul’a yakışmadığını söyledik. Haramidere Esenyurt’tan tutunda Büyükçekmece’ye ya da Kuzguncuk Sahil’den tutun da diğer vadilere 120’nin üzerindeki noktada sel ve su baskınları ile ilgili sorunu gündemden kaldırdık. Dolayısı ile bitmedi. Projeler yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Tavsiyem şu..."

Yerel seçimlere de atıfta bulunan İmamoğlu, "Hakkımız olan seçimi elimizden aldılar sanırım bu demokrasi tokadını yedikten sonra hukuka müdahale edip öyle saçma sapan davalarla ‘Ekrem’in önüne nasıl set koyarız, taş koyarız’ akıl tutulmalarını yaşamazlar. Nasıl yaşattıklarında fark yediklerini bir kez gördüler. Eğer bir kez daha görmek istiyorlarsa hadi yapın bakalım. Bakın ne oluyor. Tavsiyem şu biz milletin bileğiyiz bilek güreşine hazırız mertçe güreşimizi yapalım. Mertçe yarışımızı yapalım. Kazanın kaybedin fark etmez bu sahayı sağlayın bakalım ne olacak. Ben ne olacağını biliyorum size de göstermekten zevk duyarım. Ben bu arada rakibimi de biliyorum tekrar altını çizeyim siz de anlamışsınızdır” dedi.

İSKİ Genel Müdürü’nden tasarruf uyarısı

İSKİ Genel Müdürü Başa programda yaptığı konuşmada son dönemlerde yaşanan kuraklıkla ilgili konuşarak, “Bugüne kadar İstanbul halkını susuz bırakmadık. İnşallah susuz bırakmayacağız. Şu anda Büyükçekmece Gölü’nde su almasak bile Melen Çayı’ndan su alarak buralara ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımıza bu suyu kesintisiz olarak ulaştırıyoruz. Ama bu noktada tasarrufa ihtiyacımız var. Ben bütün hemşerilerimize İSKİ’ye destek olmaya dolayısı ile yağmurlu sezona kadar suyumuzu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum” dedi.

Programda bir konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Biraz önce İSKİ Genel Müdürümüz anlattı. Bu şehir 25 yıldan bu yana İstanbul’da sosyal hayatta alt yapı da örnek bir şehir olmuştur. Bunların yüzde 95’ini bu ilçe kendi başına yapmıştır. O dönemde İSKİ’den boru yardımı almıştır ama o bu işin yüzde 1’ini bile oluşturmamıştır. Şehrin tüm alt yapısını arıtma tesisi dahi yaparak biz İSKİ Genel Müdürlüğü’ne biz büyükşehir bağlandıktan sonra teslim etmiştir. Ancak sayın İmamoğlu Başkanımızın gösterdiği demokrat çizgi ve tavır ondan öncekilerde sergilenmediği için bu milletin hakkı verilmeyerek diğer kendi partisinden olan belediyelere verilmiştir. Yani Büyükçekmece büyükşehirden alması gereken hakkını 25 boyunca alamamıştır ben ambargo altında bu hizmetleri yaptık derken asla bir siyaset olarak algılanmamalı. Açarlar bakarlar, Büyükçekmece’ye ne yapılmış” ifadelerini kullandı.

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