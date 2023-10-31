Türk kadın, Google'ı dize getirdi! Mahkeme Ülkü Rowe'u haklı buldu: 1 milyon dolar tazminat alacak

Rowe, iddiasına göre şirketin kendisini başkan yardımcılığı pozisyonuna terfi ettirmedi ve bu terfinin başvuruda bulunmamış ya da niteliklere sahip olmayan bir erkeğe verildi. Davada jüri Google’ı suçlu buldu ve Rowe’a 1.1 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.