Türk kadın, Google'ı dize getirdi! Mahkeme Ülkü Rowe'u haklı buldu: 1 milyon dolar tazminat alacak
Teknoloji şirketi Google’a ‘cinsel ayrımcılık’ suçlamasıyla dava açan Ülkü Rowe'u mahkeme haklı buldu. Davayı Kazanan Ülkü Rowe Google’dan 1.1 milyon dolar tazminat alacak. Rowe, kendisini dava açmaya götüren nedenleri açıkladı.
Üst düzey yönetici olarak çalıştığı Google'a "cinsiyetçi" politikaları nedeniyle açtığı davayı kazanan Ülkü Rowe, "Ülkelerin geleceğini artık teknoloji şirketleri yönlendiriyor. Özellikle bu şirketlerdeki böyle haksızlıklar ve adaletsizliklere sessiz kalmak istemedim" dedi.
Rowe, iddiasına göre şirketin kendisini başkan yardımcılığı pozisyonuna terfi ettirmedi ve bu terfinin başvuruda bulunmamış ya da niteliklere sahip olmayan bir erkeğe verildi. Davada jüri Google’ı suçlu buldu ve Rowe’a 1.1 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.
ABD'li teknoloji devlerinden Google aleyhinde açtığı "cinsiyet ayrımcılığı" davasını kazanan Rowe, AA muhabirine, şirketteki kariyerini ve dava sürecini anlattı.
ABD'ye bilgisayar bilimleri alanında yüksek lisans yapmak amacıyla Fulbright bursu ile 1995'te geldiğinin bilgisini veren Rowe, sanal gerçeklik üzerine çalıştığını ancak o yıllarda bu alanda çok iş bulunmaması nedeniyle finans sektöründe çalışmaya başladığını söyledi.