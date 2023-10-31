Fenerbahçe'ye 3 kötü haber birden! Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen senaryo
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Fenerbahçe'nin Pendikspor maçında sakatlanan Fred, Becao ve Samet Akaydin'in durumları belli oldu. Öte yandan Djiku'nun da kaçıracağı maçlar netleşti.
Fenerbahçe son 10 günde bazı as futbolcularının peş peşe sakatlanmaları nedeniyle ciddi sorun yaşıyor.
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25 Ekim’de sol ayak bileğinden ameliyat olan Serdar Aziz 1.5 ay yok.
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Ludogorets maçında sağ ayak metalors kemiğinde deplase kırık oluşan Djiku da Trabzon ve Ludogorets rövanşında forma giyemeyecek.
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Pendikspor maçında ayağı çimlere takıldığı için ikinci yarıya çıkamayan Becao, Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Becao bu maçta sahada olmayacak.
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