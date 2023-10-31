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Fenerbahçe'ye 3 kötü haber birden! Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen senaryo

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Fenerbahçe'ye 3 kötü haber birden! Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen senaryo

Fenerbahçe'nin Pendikspor maçında sakatlanan Fred, Becao ve Samet Akaydin'in durumları belli oldu. Öte yandan Djiku'nun da kaçıracağı maçlar netleşti.

Fenerbahçe'ye 3 kötü haber birden! Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen senaryo

Fenerbahçe son 10 günde bazı as futbolcularının peş peşe sakatlanmaları nedeniyle ciddi sorun yaşıyor.

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Fenerbahçe'ye 3 kötü haber birden! Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen senaryo

25 Ekim’de sol ayak bileğinden ameliyat olan Serdar Aziz 1.5 ay yok. 

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Fenerbahçe'ye 3 kötü haber birden! Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen senaryo

Ludogorets maçında sağ ayak metalors kemiğinde deplase kırık oluşan Djiku da Trabzon ve Ludogorets rövanşında forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe'ye 3 kötü haber birden! Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen senaryo

Pendikspor maçında ayağı çimlere takıldığı için ikinci yarıya çıkamayan Becao, Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Becao bu maçta sahada olmayacak.

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