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Barajlar dip seviyede! İstanbul'da '40 gün' alarmı

Barajlar dip seviyede! İstanbul'da '40 gün' alarmı

Barajlar kuraklık nedeniyle son yılların en kötü dönemini yaşıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve beklenen yağışların gelmemesi her geçen gün barajlardaki kuraklığı artırırken korkutan açıklama geldi. Bugün (31 Ekim 2023) itibarıyla barajlarda doluluk oranı yüzde 18.59 olarak ölçülürken İstanbul'un 40 günlük suyu kaldı.

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Kurak geçen yaz mevsiminin ardından kurak sonbahar barajlarda dip seviyeyi gösterdi. İstanbul'da beklenen yağışarın gelmemesiyle birlikte yetkililerden tasarruf çağrısı yapılmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 31 Ekim 2023 itibarıyla barajlarda doluluk oranı yüzde 18.59 olarak ölçüldü.

Hava Forum, X hesabından yapılan paylaşımda İstanbul'da 40 günlük su kaldığını duyurdu.

Öte yandan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, "İklim açısından sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Gerçekten bölgemiz yaklaşık bir seneden beri özellikle Avrupa Yakası çok ciddi kuraklık tehdidi altında" demişti.

Avrupa Yakası'ndaki barajların doluluk oranının, Anadolu Yakası'na göre daha düşük seviyede olduğunun altını çizen Başa, "Bu noktada biz özellikle Avrupa Yakası'ndaki hemşehrilerimizden başlattığımız su tasarrufu kampanyalarına destek olmalarını, suyu daha dikkatli kullanmalarını ve bu zor süreçte İSKİ'ye yardımcı olmalarını istirham ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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