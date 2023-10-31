BIST 7.698
DOLAR 28,28
EURO 30,15
ALTIN 1.817,29
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak" ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yumaklı açıkladı: 11 Kasım'da 5 milyon 2023 fidan toprakla buluşturulacak
Bakan Yumaklı açıkladı: 11 Kasım'da 5 milyon 2023 fidan toprakla buluşturulacak
'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'i uyardı' iddiasıyla ilgili açıklama
'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'i uyardı' iddiasıyla ilgili açıklama
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'miting' tepkisi: Senin ne işin var
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'miting' tepkisi: Senin ne işin var
Barajlar dip seviyede! İstanbul'da '40 gün' alarmı
Barajlar dip seviyede! İstanbul'da '40 gün' alarmı
NASA uzayda ölü yıldızın etrafındaki 'hayalet eli' görüntüledi
NASA uzayda ölü yıldızın etrafındaki 'hayalet eli' görüntüledi
Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal açıklaması
Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal açıklaması
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yerel seçim mesajı: Rakibimi biliyorum
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yerel seçim mesajı: Rakibimi biliyorum
Esra Erol'u şoke eden aldatma "Kocam bir erkeğe 'Aşkım'lı sözler yazıyor!"
Esra Erol'u şoke eden aldatma "Kocam bir erkeğe 'Aşkım'lı sözler yazıyor!"
İYİ Parti'de görev değişikliği: Ümit Özlale Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
İYİ Parti'de görev değişikliği: Ümit Özlale Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile ayrıldı
Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile ayrıldı
Tuğba Ekinci kadınları hedef aldı: 'Erkekler sizden daha namuslu'
Tuğba Ekinci kadınları hedef aldı: 'Erkekler sizden daha namuslu'
İsrail'e ağır darbe! 45 milyar dolarlık paket işe yaramadı JP Morgan son çeyrek tahmini gündem oldu
İsrail'e ağır darbe! 45 milyar dolarlık paket işe yaramadı JP Morgan son çeyrek tahmini gündem oldu