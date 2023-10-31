CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'miting' tepkisi: Senin ne işin var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hafta sonu katıldığı Filistin mitingine tepki gösteren Kılıçdaroğlu,"Sen iktidarsın senin ne işin var mitingde. Sen muhalefetsen mitingi yap. İktidarı bize devret Filistin sorunu nasıl çözülür göreceksin." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Hiçbir güç cumhuriyet ve demokrasiyi engelleyemez"

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. Yıl sonuna kadar etkinliklerimiz devam edecek. Belediye başkanlarımız sürdürecek. Akşam saatlerinde eski Meclis'ten Anıtkabir'e kadar yürüyüş gerçekleştirdik.1 milyon 182 bin ziyaretçiyi Anıtkabir kabul etti. Artık öyle noktadayız ki hiçbir güç cumhuriyet ve demokrasiyi engelleyemez. Biz Cumhuriyet'i yokluklar içinde kurduk. Yüz yıllık mücadeleyi her tarafında fabrikalar kuran Türkiye'yi, 8 yıl sonra Kayseri'den kalkan uçağın Ankara'ya indiği Türkiye'yi nasıl görmezsiniz? Cumhuriyet'in kuruluş yılları ile bu dönem arasında çok farklar var. Bunlar koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni devletini borç batağına sürüklediler. Bunlar kapı kapı dolaşıyor bir yerden para bulabilir miyiz diye. Borcun faizi ana parayı geçmiş durumda. Böyle batak görülmemiş.

Cumhuriyet'i kuran yiğit insanlar hiç bir gücün önünde boyun eğmediler. Onlar mal varlıkları ile tehdit edilmediler. Onlar Milli Kurtuluş Savaşı'nı bu Meclis'ten yürüttüler. Geldiğimiz hale bakın burası sarayın noteri gibi çalışıyor. Oradan bir talimat burada tüm eller kalkıyor. Bunlar egemen güçlerin talebi üzeri, onların tehditleri üzerine geri kabul anlaşması yaparak Türkiye'yi göçmen deposu haline getirdiler. Erdoğan eskilere giremiyor. Ne diyecekler?

Nasıl bir Cumhuriyet? Herkesin yasalara uyduğu Cumhuriyet. Yargı kararlarının koşulsuz uygulandığı Cumhuriyet. Can Atalay hangi gerekçe ile içeride. Yargı talimatla karar aldı. Emsal kararlar olmasına rağmen talimatla karar aldı.

"Samimi olduğuna inanmıyorum"

Saray hükümeti milyonlarca insanı bir avuç insana hizmet eder haline getirdi. Faizi düşürdüm diyor. Gariban gittiği zaman kredi vermiyorlar. Kime yarıyor bu? Kimin işine geliyor? Asla ve asla Erdoğan'ın inanç konusunda da samimi olduğuna inanmıyorum. İnanç konusunda samimi olan insan bu kadar yoksulluğu yaratmaz. Sen düşük faizli krediyi bastıracaksın yandaşlara faturayı garibana...

"Başketi Kudüs olan Filistin'i destekliyoruz"

Filistin'de kan akıyor. Başketi Kudüs olan Filistin'i destekliyoruz. Beyefendi miting yapıyor. Sen iktidarsın senin ne işin var mitingde. Sen muhalefetsen mitingi yap. İktidarı bize devret Filistin sorunu nasıl çözülür göreceksin. Orta Doğu'ya nasıl barış gelecek göreceksin. Devrimcilerde onlar arasında fark vardır. Devrimci sözünü kapı gibi tutar. Devrimcilik yürek, adalet, hak ister. Namık Bey'e söyledim milletvekilimiz.. Gazze'ye yardım için belediye başkanlarımız hazır dedim. Gazze'de yaşayan Filistinlilere yardım yapacağız. Bunların yapamadığını biz yapalım.

"Güzel bir kurultay yapacağız"

Güzel kurultay yapacağız. Keyifli, barış içinde hep birlikte bayram havası içinde....