BIST 7.616
DOLAR 28,29
EURO 30,05
ALTIN 1.814,55
HABER /  GÜNCEL

Emine Erdoğan: Gazze’deki saldırılar vicdanlarımızda yaralar açıyor

Emine Erdoğan: Gazze’deki saldırılar vicdanlarımızda yaralar açıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "BM Dünya Şehirler Günü" programında açıklamalarda bulundu. Emine Erdoğan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterirken, 'Vicdanlarımızda onulmaz yaralar açıyor.' dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "BM Dünya Şehirler Günü" programında açıklamalarda bulundu. Emine Erdoğan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterirken, 'Vicdanlarımızda onulmaz yaralar açıyor.' dedi.

31.10.2023 13:01Güncelleme: 31.10.2023 13:11

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği acımasız saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere başsağlığı diliyorum. Kadın çocuk yaşlı genç ayırt etmeksizin dünyanın gözü önünde bir kıyım gerçekleştiriliyor. Sadece insanlar hayatını kaybetmiyor, insanlığın ortak umudu da pervasızca yok ediliyor.

Dünyanın gözü önünde bir kıyım yapılıyor. Nefret, savaş ve düşmanlığı yayıldığı günlerde Gazze’deki saldırılar vicdanlarımızda yaralar açıyor.

Şehir ve insan bir bütün olarak yer bulur. İnsan şehri inşa ederken taşın toprağın arasında kendisini inşa eder. Şehirlerin önemi farklı boyuta ulaştı. Hızlı kentleşme bir çok krizi de beraberinde getiriyor. İklim krizi ve beraberinde getirdiği sorunlara karşı elimizde büyük bir güç var, şu an. Artık şimdiye odaklanmak gerekiyor. Şimdi somut kararlar alma vakti. Seslerimizi ortak evimiz dünya için birleştirme vakti. Hızlı kentleşme krizi beraberinde getiriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'de 4 solunum yolu enfeksiyonunda belirgin artış yaşanıyor
Türkiye'de 4 solunum yolu enfeksiyonunda belirgin artış yaşanıyor
En iyi bataryaya sahip akıllı telefonlar belli oldu
En iyi bataryaya sahip akıllı telefonlar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek
Bakan Yumaklı açıkladı: 11 Kasım'da 5 milyon 2023 fidan toprakla buluşturulacak
Bakan Yumaklı açıkladı: 11 Kasım'da 5 milyon 2023 fidan toprakla buluşturulacak
'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'i uyardı' iddiasıyla ilgili açıklama
'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'i uyardı' iddiasıyla ilgili açıklama
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'miting' tepkisi: Senin ne işin var
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'miting' tepkisi: Senin ne işin var
Barajlar dip seviyede! İstanbul'da '40 gün' alarmı
Barajlar dip seviyede! İstanbul'da '40 gün' alarmı
NASA uzayda ölü yıldızın etrafındaki 'hayalet eli' görüntüledi
NASA uzayda ölü yıldızın etrafındaki 'hayalet eli' görüntüledi
Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal açıklaması
Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal açıklaması
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yerel seçim mesajı: Rakibimi biliyorum
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yerel seçim mesajı: Rakibimi biliyorum
Esra Erol'u şoke eden aldatma "Kocam bir erkeğe 'Aşkım'lı sözler yazıyor!"
Esra Erol'u şoke eden aldatma "Kocam bir erkeğe 'Aşkım'lı sözler yazıyor!"
İYİ Parti'de görev değişikliği: Ümit Özlale Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
İYİ Parti'de görev değişikliği: Ümit Özlale Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı