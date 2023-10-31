Türkiye'de 4 solunum yolu enfeksiyonunda belirgin artış yaşanıyor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, Türkiye'de 4 solunum yolu enfeksiyonunda belirgin bir artış yaşandığını kaydetti.

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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, son günlerde solunum yoluyla bulaşan virüs enfeksiyonlarında belirgin artış yaşandığını belirterek, "Rhinovirüs dediğimiz, nezle ve soğuk algınlığı yapan virüs ilk sırada, ardından sırasıyla RSV, influenza ve Covid-19'u görüyoruz" dedi.

Balık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, toplumda son dönemde yaygın görülen solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin bilgileri paylaştı. Türkiye'de sonbahardan kış mevsimi sonuna kadar solunum yolu enfeksiyonlarında her zaman artış yaşandığını ancak şu anda bir salgın durumunun söz konusu olmadığını anlatan Balık, "Özellikle okulların açılmasıyla birlikte solunum yolu virüslerinde artış başlar, sonrasında dalgalanmalarla mayıs ayına kadar devam eder.

Ülkemizdeki solunum yolu enfeksiyonlarının seyri genellikle hep bu şekildedir" ifadesini kullandı. Prof. Dr. Balık, viral enfeksiyonların "pik" yaptığı dönemlerin olabildiğine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Son günlerde solunum yoluyla bulaşan bazı virüs enfeksiyonlarında belirgin bir artış var. Bunlar içinde özellikle 'rhinovirüs' dediğimiz, nezle ve soğuk algınlığı yapan virüs ilk sırada geliyor. Bize başvuran hastaların büyük bölümünün tablosu bu şekilde. Ardından sırasıyla RSV (respiratuvar sinsityal virüs), influenza ve Covid-19'u görüyoruz."