Giresun'da 20 yaşındaki genç, babasına yardım ederken öldü
GİRESUN'un Alucra ilçesinde kesilen ağacın üzerine devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.Abone ol
Olay ilçenin Elmacık köyündeki ormanda ağaç kesimi sırasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, orman kesiminde çalışan babasına yardıma gelen Koray Mındık (20) isimli genç üzerine devrilen ağacın altında kalarak can verdi.
Mındık'ın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
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