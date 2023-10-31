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MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel Akıllı Eğitim Haritası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel Akıllı Eğitim Haritası

 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, eğitim ve eğitim teknolojilerinin gelişimini göstermek için "Akıllı Eğitim Haritası"nı oluşturdu.

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MEB'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan haritada, 1950'lerden bugüne Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği her türlü faaliyet, tarih ve mekan bilgileri bulunuyor.

Eğitim teknolojilerinin serüveninin yansıtıldığı haritaya, "akilliegitimharitasi.eba.gov.tr" ve "yuzuncuyil.meb.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

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