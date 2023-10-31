Tapu sahiplerinin dikkatine! Ödemezseniz gecikme işletilecek

Tapu sahiplerini ilgilendiren önemli bir duyuru geldi. Emlak vergisi 2. taksit ödeme süresi, 30 Kasım olarak belirlendi. Borcunu bu tarihe kadar ödemeyenler, gecikme bedeli ile karşılaşacak.

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Ev, arsa, arazi, işyeri gibi milyonlarca gayrimenkul sahibinin ödediği Emlak Vergisi’nde ikinci taksit döneminin son gününün 30 Kasım olduğu belirtildi.

Bu süre içinde ödemesini yapmayanlara gecikme durumunda cezalı olarak geri ödemek zorunda kalacak.

Emlak vergisinden kimler muaf tutulur?

Muhammet Özdemir'in haberine göre, Emlak vergisinden bir mülkü olan ancak mülkü dışında başka herhangi bir geliri olmayan emekliler, dullar, şehit aileleri, yetimler, gaziler ve işsizler muaf tutulur.

Ayrıca brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul ya da Hisse sahibi olanlar da vergiden muaf. Buna rağmen ödeyenler ise 5 yıla kadar geri ödeme alabiliyor.

Emlak vergisi borcu nasıl ödenir?

Emlak vergisi borç ödeme işlemlerini çeşitli şekillerde yapabilirsiniz. Eğer internet üzerinden işlem yapmak istemiyorsanız mülkün bağlı olduğu belediyeye başvurarak ödemenizi doğrudan belediyeye yapabilirsiniz. Emlak vergisi ödeme banka şubelerinden de yapılabilir.

Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir.

Ödemeler her yıl Mart ayında başlar ve 31 Mayıs’ta sona erer. İsteyenler tek seferde peşin ödeme yapabilirken, isteyenler de iki eşit taksit halinde ödeme yapabilir.

Emlak vergisi tutarı, taşınmazın değeri, yeri ve niteliğine göre değişiklik gösterir. Mart ayında 349 TL ödeme yapan ev sahipleri, Kasım ayında aynı tutarı ödemekle yükümlüdür.

Ödemeler, vergiye konu olan taşınmazın sınırları içerisinde yer alan il - ilçe belediyelerine yapılmalıdır.