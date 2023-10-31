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Şok iddia! Okul müdürü, bağışlanan bilgisayarları satıp sanal bahis oynadı

Şok iddia! Okul müdürü, bağışlanan bilgisayarları satıp sanal bahis oynadı

AFYONKARAHİSAR'dan şoke eden bir iddia geldi. Gurbetçiler tarafından Emirdağ ilçesindeki bir okula bağışlanan 19 dizüstü bilgisayardan 9’tanesini satarak elde ettiği 4 bin 500 Euro’yu sanal bahis sitesi iddaaya yatırdığı gerekçesi ile okul müdürü hakkında inceleme başlatıldı.

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Akıllara zarar olay Emirdağ ilçesi Güveçci köyünde yaşandı. İddiaya göre, yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlar köyden gelen taleple doğrultusunda 19 dizüstü bilgisayar alarak okula bağışladı. Bir süre sonra Güveçci Ortaokulu Müdürü Mustafa Akyüz ise bilgisayarlardan 9’nu zimmetine geçirip sattı. 

4 bin 500 Euro'yu 'İddia'da kaybetti...

Bilgisayarları 4 bin 500 Euro’ya satan Akyüz’ün ardından bu parayı ise sanal bahis sitesi iddiaya yatırıp, spor müsabakalarına bahis yaptığı ve parayı kaybettiği öne sürüldü. Yaşanan olayın ardından okul müdürünün izin alarak memleketi Düzce’ye gittiği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz iddialar üzerine inceleme başlattıklarını ve konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kaymakamlığa bilgi verildiğin ifade etti.

Öte yandan, Akyüz’ün geçtiğimiz aylarda Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici ve Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz’in köye gerçekleştirdiği ziyarette kendilerine brifing verdiği de belirtildi.

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