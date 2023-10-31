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Yaşlı adamı balkonda asılı halde gören komşular şok oldu

Yaşlı adamı balkonda asılı halde gören komşular şok oldu

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 83 yaşındaki Kazım Eser, evinin balkonunda asılı halde bulundu, balkonda yaşlı adamı gören komşuları ise adeta şok oldu.

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Olay, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi 1008 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oğlu ile birlikte yaşayan 83 yaşındaki Kazım Eser, evinin arka balkonunda asılı halde bulundu.

Yaşlı adamı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eser’in ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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