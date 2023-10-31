Yeni film yolda, Sylvester Stallone ile Jason Statham'dan yeniden bir araya geldi

'Cehennem Melekleri' (The Expendable) serisinde başrolleri paylaşan ikili yeniden bir araya geliyor. 'Rocky' ve Rambo'daki ikonik rolleriyle tanınan Sylvester Stallone ile aksiyon filmlerinin aranan ismi Jason Statham'ın iş birliğine dair ayrıntılar ortaya çıktı.

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Kendi kuşağının önde gelen aksiyon yıldızlarından biri olarak hafızlara kazınan Jason Statham, dört filmden oluşan Cehennem Melekleri serisindeki rol arkadaşı Sylvester Stallone'un senaryosunu yazdığı 'Levon's Trade' adlı yapımda başrolde olacak.

Filmin konusu ne?

Levon's Trade, hayatını değiştirip gizemli geçmişini geride bırakan Levon Cade'in (Statham), patronunun ergenlik çağındaki kızı gizemli bir şekilde ortadan kaybolunca eski eşine geri dönmesini konu alıyor. Sylvester Stallone ile Jason Statham yeniden bir arada Levon Cade'in, kendisini korkulan bir figür haline getiren becerileri yeniden keşfetmesi ve hedefini eve getirmek için tehlikeli suçlularla mücadele etmesi gerekiyor.

Çekimlerinin Mart 2024'te başlaması planlanan filmin yönetmen koltuğunda 'Harsh Times', 'Fury' ve 'Suicide Squad' ile tanınan David Ayer oturacak. Sylvester Stallone ile Jason Statham yeniden bir arada Jason Statham, Sylvester Stallone'nin 2013 yapımı Homefront'ta da başrolde yer almıştı.

56 yaşındaki İngiliz aktör, arkadaşının ölümünden sonra intikam almak isteyen eski bir gizli ajanı konu alan 'The Beekeeper'da (2023) yine yönetmen Ayer ile birlikte çalışmıştı. 1976'da vizyona giren 'Rocky' serisinin ilk filminin senaryosu ile Oscar adaylığı elde eden 77 yaşındaki ABD'li oyuncu Stallone, 'Rambo: Last Blood'dan (2019) bu yana ilk kez yazar olarak görev alıyor. Senaryo, çizgi roman yazarı Chuck Dixon'ın aynı adlı gerilim romanından uyarlandı. 11 kitaptan oluşan serinin ilk filminin gişede başarılı olması halinde Stallone ve Statham'ın uzun süreli iş birliğine imza atabileceği belirtildi.