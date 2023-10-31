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Hakan Fidan, Romanya'lı mevkidaşı ile görüştü

Hakan Fidan, Romanya'lı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze’deki son gelişmeler çerçevesinde Filistin meselesi ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze’deki son gelişmeler çerçevesinde Filistin meselesi ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmede, görüşmede Gazze’deki son gelişmeler ekseninde Filistin meselesi ele alındığı belirtildi. 

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