İsrail Gazze'de Türkiye hastanesini vurdu! UCM Başsavcısı uyardı: Bu savaş suçu.... Katliamda 24. gün neler oluyor

İSRAİL, Gazze'deki katliamına 24. gününde de devam ediyor. Şifa Hastanesi'ni vurma tehdidinde bulunan İsrail, Türkiye Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) İsrail'i "Bu savaş suçu" diye uyardı. BM, Gazze'de katledilenlerin üzde 70'inin kadın ve çocuklar olduğunu açıkladı.

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İsrail savaş uçakları, Gazze'deki kanser tedavisi yapan tek yer olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesini bombaladı. Dışişleri Bakanlığı, 'koordinatları dahil tüm bilgiler önceden paylaşıldığını, ancak buna rağmen İsrail'in hastaneyi vurduğunu açıkladı. Saldırının AK Parti'nin İstanbul'daki Filistin Mitingi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert eleştirilerinden sonra gelmesi dikkat çekti.

Tek kanser hastanesi, 2017'de açıldı

Filistin'in en büyük hastanelerinden biri olarak öne çıkan 3 katlı ve 180 yatak kapasiteli, Türkiye'nin yaptırdığı Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin inşaatı, 2017 yılında tamamlanmıştı. Dışişleri Bakanlığı, hastaneye yapılan saldırıyı en şiddetli şekilde kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "İsrail'in bugün Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesine yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz."

Koordinatlarını İsrail'e verip uyarmıştık

"Gazze'deki tek kanser hastanesi olan, söz konusu kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz. Gazze'deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve bu insanlık dışı saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir."

UCM Başsavcısı: Savaş suçu teşkil eder

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’e ‘Savaş suçu işliyorsun’ tepkisinin ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (UCM) de uyarı geldi. UCM Başsavcısı Karim Khan, ziyarete gittiği Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı’nda “İnsani yardıma erişimin engellenmesinin savaş suçu teşkil edebileceği”ni söyledi...

05:00 Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı, atom bombasının 1.5 katı

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin ton bomba attığı, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtildi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, "İsrail, Gazze'de 47 camiyi yıktı, 3 kiliseye büyük zarar verdi. Saldırılar sonucu 200 binden fazla bina zarar görürken, bunlardan 32 bin 500'ü tümüyle yıkılarak oturulamaz hale geldi, 203 okulda büyük hasar oluştu, 45 okul tamamen hizmet dışı kaldı. Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı. Saldırılarda 35 gazeteci, 124 sağlık çalışanı ve acil kurtarma ekiplerinden 18 sivil savunma elemanı hayatını kaybetti." dedi.

02:00 BM: Gazze'de ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuklar



Birleşmiş Milletler (BM), Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze’deki İsrail saldırılarında son üç haftada öldürülenlerin yüzde 70’inin çocuklardan ve kadınlardan oluştuğunu belirtti.