O görüntünün gizemi çözüldü! Bakın Hahambaşı Haleva, Erdoğan'ın omzuna ellerini koyup ne demiş

Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın omuzlarına ellerini koyup bir şeyler söylediği anlar damga vurmuştu. O anda Hahambaşı Haleva'nın Erdoğan'a neler söylediği ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda tebrikleri kabul ederken Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın hareketleri çok konuşulmuştu. Haleva'nın hareketlerinin sırrı çözüldü. Haleva'nın o anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua ettiği ve o hareketlerinin de duayla ilgili bir ritüel olduğu öğrenildi.

'Barış çabaları sonuç versin' diye dua etti

İsak Haleva'nın yakını Yahudi iş insanı araştırmacı Doğan Kasadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederken Haleva'nın hareketlerinin nedenini açıkladı. Kasadolu, "Haleva'nın ellerini Erdoğan'ın omuzlarına koyması bir dua şeklidir. Yahudi inancında eller, dua edilen kişinin başına konur ve kendisine dua edilir."

Erdoğan'ın boyu uzun olduğu için...

"Cumhurbaşkanımızın maşallah boyu uzun olduğundan Haleva ellerini Erdoğan'ın omzuna koyarak kendisine dua etmiş ve ortaya samimi bir görüntü çıkmıştır. Haleva, Cumhurbaşkanı Erodoğan'ın dünyadaki barış çabalarının bir an önce sonuç vermesini, kan ve gözyaşının bir an önce bitmesini temenni ederek hem kendisini hem de Türkiye için de dua etmiştir" dedi.

Çok insani duygularla samimi bir hareket

Kasadolu, "Bu çok insani duygular ile yapılmış samimi bir harekettir. Haleva vatansever bir insandır ve Cumhurbaşkanımız ile hukuku eskiye dayanır. Kaldı ki bizler ülkemizi sever, devlet başkanlarımızı da her zaman dua ederiz, bu hareketin altında samimiyetten başka anlam aramaya gerek yok" diye konuştu.