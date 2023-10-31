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Otostop çektiği araç, gideceği yere değil de ölüme götürdü

Otostop çektiği araç, gideceği yere değil de ölüme götürdü

BATMAN'da otostop çeken genç, bindiği kamyonetin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Dün, Kozluk ilçesi istikametinden Batman kent merkezine gelmekte olan patates yüklü 72 EP 193 plakalı kamyonettin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralanmıştı.

Alınan bilgilere göre, yaralılardan Özgür Adlığ, otostop çekerek durduğu kamyonet sürücüsüne, ‘gideceğim yere kadar beni de bırakır mısınız’ diyerek bindiği öğrenildi.

Adlığ, tedavi gördüğü Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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