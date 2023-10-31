İsrail 'gizlilik örtüsü altında Gazze'yi işgal'e başladı! NYT İsrail'in Gazze planının ifşa ettti

Abluka altındaki Gazze'yi havadan ve karadan vuran İsrail'in kara harekâtı stratejisi netlik kazanmaya başladı. Haftalardır süren savaşta İsrail bombardımanında ölenlerin sayısı 8 bini geçti. Ölenlerin yüzde 70'inin çocuk ve kadınlar olduğunu BM açıkladı. Daha önce kara harekâtını defalarca erteleyen İsrail 'kötü hava koşulları'nı bahane etmişti. Cuma günü Gazze'nin dünya ile bağlantısını kesen İsrail'in tam teşekküllü bir kara harekâtı yerine nokta operasyonlara yoğunlaştığı görülüyor.