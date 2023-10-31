İsrail 'gizlilik örtüsü altında Gazze'yi işgal'e başladı! NYT İsrail'in Gazze planının ifşa ettti
Dünyanın gözü kulağı Gazze'den gelen haberlere çevrilmişken, kara harekatını ertelediğini duyuran İsrail'in gizli işgal planını uygulamaya başladığı ortaya çıktı. New York Times Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarını bombalamaya devam eden İsrail'in yeni Gazze stratejisi yazdı. İsrail, dünyadan gelecek baskıları önlemek için 'erteledik' dediği kara harekatını' başlattı ve uygulamaya devam ediyor.
Abluka altındaki Gazze'yi havadan ve karadan vuran İsrail'in kara harekâtı stratejisi netlik kazanmaya başladı. Haftalardır süren savaşta İsrail bombardımanında ölenlerin sayısı 8 bini geçti. Ölenlerin yüzde 70'inin çocuk ve kadınlar olduğunu BM açıkladı. Daha önce kara harekâtını defalarca erteleyen İsrail 'kötü hava koşulları'nı bahane etmişti. Cuma günü Gazze'nin dünya ile bağlantısını kesen İsrail'in tam teşekküllü bir kara harekâtı yerine nokta operasyonlara yoğunlaştığı görülüyor.
İsrail' Ordusu'nun bu taktiğine dikkat çeken New York Times (NYT) 'İsrail'in Gazze'deki İşgali Gizlilik Örtüsü Altında Başladı' manşeti ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde 'Binlerce Filistinlinin ölümüne yol açan hava saldırısının ardından İsrail kara saldırısına başladı ancak dışarıdaki gözlemcilerin neler olduğunu anlaması saatler sürdü. Belirsizlik kasıtlıydı' denildi.
İlk iş Gazze'yi dünyadan kopardılar
Üst düzey ABD'li yetkililere göre gizlilik örtüsü, Cuma öğleden sonra İsrail'in Gazze'nin internet ve telekom ağlarını engelleyerek Gazzelilerin gördüklerini paylaşmalarını engellemesiyle başladı. Kısa bir süre sonra hava kuvvetleri, Hamas savaşçılarını tünel ağlarına sürmek amacıyla Gazze Şehri'ni devasa bir füze yağmuruyla bombaladı.
Ardından, akşam saat 6'dan kısa bir süre sonra, tanklardan, zırhlı araçlardan, buldozerlerden, piyadelerden ve savaş mühendislerinden oluşan devasa bir filo, görünmeden ve bildirilmeden kuzey Gazze'ye girdi. Başka bir askeri konvoy ise güneyden Gazze şehrine yaklaşarak Gazze'nin merkezine girdi.