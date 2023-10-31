Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor.

Masadaki kritik konular

Uzun bir aranın ardından toplanan kabinenin gündeminde memur ve emekli zammı başta olmak üzere 90 bin taşerona kadro ve Gazze'ye yapılan saldırılar olacak.

Bunun yanı sıra toplantıda ayrıca ev hanımlarına emeklilik, Merkez Bankası'nın faiz kararı, Bağ-Kur prim gün sayısı, yeni evleneceklere kredi gibi konular da ele alınacak.