Şili açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'nin Atacama bölgesi açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin Atacama bölgesindeki Vallenar kentinin 81 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

41 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.