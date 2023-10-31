İsrail Gazze'de mülteci kampını vurdu en az 50 kişi öldü

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de, Cebaliye mülteci kampı vuruldu. Gazze'deki sağlık bakanlığı, İsrail saldırısında 50 kişinin öldüğünü açıkladı.

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İsrail ordusunun Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 50 kişi can verdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Hamas'ın silahlı kolu İzzedin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alarak karşılık veren İsrail, kara operasyonunu da başlattı. Gazze'yi 25 gündür bombalayan İsrail bir kez daha mülteci kampını hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampını vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 50 kişi yaşamını yitirdi, en az 150 sivil yaralandı.

Kampa 6 bomba düştü

Gazze İçişleri Bakanlığı'ndan da ilk açıklama geldi. Bakanlık kampa 6 bomba düştüğünü söyledi.

Gazze'de can kaybı sayısı 8 bini aştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 219 artarak 8 bin 525 oldu. Ölenlerin 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın." açıklamasını yaptı.

"Hastane saldırısındaki can kaybından fazla olabilir"

Gazze Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada saldırının boyutunu gözler önüne serdi. Bakanlık, "İsrail'in Cibaliye Kampı'na son saatlerde düzenlediği hava saldırısında can kaybı El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki can kaybına yakın ya da daha fazla olabilir." ifadelerini kullandı.