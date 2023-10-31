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İsrail'in saldırılarının ardından DSÖ'den açıklama: Son derece endişe vericİ

İsrail'in saldırılarının ardından DSÖ'den açıklama: Son derece endişe vericİ

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi etrafındaki hava saldırılarına ilişkin, "Son derece endişe verici. Bu gerçekten ölüm kalım meselesi." yorumunda bulundu.

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İsrail, 7 Ekim'den bu yana abluka altına aldığı Filistin'de saldırılarına devam ediyor. İsrail savaş uçakları dün Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombalamış ve hastanede büyük hasara neden olmuştu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki tek kanser tedavisinin yapıldığı Türk-Filistin Dostluk Hastanesi etrafındaki hava saldırılarının son derece endişe verici olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine yönelik dün gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Gazze'deki sağlık hizmetlerinin korunmasının önemini yeterince vurgulayamadıklarını kaydeden Ghebreyesus, "Gazze'de kanser tedavilerinin yapıldığı ana tesisin (Türk-Filistin Dostluk Hastanesi) etrafındaki hava saldırılarına ilişkin haberler son derece endişe verici. Kanser hastaları zaten hassas ve onların ihtiyaç duydukları bakımı almalarını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmak zorunludur. Bu gerçekten bir ölüm kalım meselesi." ifadelerini kullandı.

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