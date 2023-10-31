Türkiye’de altın alımı 10 yılın zirvesini gördü

Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde Türkiye'de tüketicilerin toplam altın alımı 159,3 tonla 10 yılın zirvesine yükseldi. Külçe ve sikke olarak altın alımı bu dönemde 128,3 tonla rekor kırdı.

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Dünya Altın Konseyi, 2023 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin altın talebi raporunu ve verileri yayımladı. Buna göre, Türkiye’de tüketicilerin altın alımı, 2023’ün ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 93,3’lük artışla toplam 159,3 tona yükseldi. Bu rakam son 10 yılın zirvesi olarak kayıtlara geçti.

2023’ün üçüncü çeyreğinde Türkiye’de toplam altın talebi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12’lik düşüşle 41,4 ton oldu. Raporda, Türkiye’de artan enflasyonun altın talebi artışında etkili olduğuna işaret edildi.

Mücevherde son 8 yılın zirvesi

Türkiye’de tüketicilerin mücevher alımı, yılın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 artışla toplamda 31 tona ulaşarak 2015 sonrası dönemin zirvesine yükseldi. Türkiye’de mücevher alımı yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde 1,8 artışla 11,2 tona ulaştı.

Hindistan zirvede, Türkiye dördüncü

Türkiye’de külçe ve sikke altın alımı ise 2023’ün ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130,8’lik artışla 128,3 tona yükseldi ve tüm zamanların zirvesini gördü. 2023’ün Ocak-Eylül döneminde Türkiye’de külçe ve sikke altın alımındaki miktarsal artış 72,7 tonla dünyada ilk sırada yer aldı. Bu dönemde Türkiye’nin altın dahil kıymetli taş ithalatı yıllık bazda yüzde 89,9 oranında artışla 26,9 milyar dolara ulaştı. Öte yandan, Merkez Bankası’nın (TCMB) üçüncü çeyrekte net altın alımı 39 ton oldu.

Dünyada tüketicilerin altın talebinde 2023’ün ilk 9 ayında ilk sırada, 678,2 tonla Çin yer aldı. Listede 481,2 tonla Hindistan ikinci olurken, ABD 174,1 tonla üçüncü sırada yer buldu. Türkiye ise listede dördüncü sırada yer aldı. Dünya genelinde toplam altın talebi yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı çeyreğine göre yüzde 6 düşüşle 1147 ton oldu.