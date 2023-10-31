Yeni MacBook Pro ve iMac modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu

Apple bugünkü lansmanla birlikte MacBook Pro ve iMac modellerini yeniledi. M3 işlemci ile dikkat çeken yeni MacBook Pro ve iMac'in Türkiye fiyatı açıklandı.

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Apple, dün gece düzenlediği etkinlikte yeni M3 işlemcili MacBook Pro ve iMac modellerini duyurdu. Tanıtımın ardından Apple Türkiye sayfası güncellendi ve yeni MacBook Pro fiyatları belli oldu.

M2 işlemcili eski MacBook Pro ve iMac modellerinin satışı sonlandırıldı.

Yeni Macbook Pro’lar tanıtıldı

6 sa. önce eklendi M3 MacBook Pro fiyatı M3 işlemcili yeni MacBook Pro modellerinin fiyatı 62.999 TL’den başlıyor. M3 Max işlemcili ve 48 GB RAM’li tepe modelin fiyatı ise 148.399 TL olarak belirlenmiş.

14 inç MacBook Pro fiyatları

M3 8 GB RAM 512 GB SSD 62.999 TL

M3 8 GB RAM 1 TB SSD 70.119 TL

M3 PRO 18 GB RAM 512 GB SSD 78.999 TL

M3 PRO 18 GB RAM 1 TB SSD 93.299 TL

M3 MAX 36 GB RAM 1 TB SSD 121.999 TL 1

M3 PRO 18 GB RAM 512 GB SSD 94.999 TL

M3 PRO 36 GB RAM 512 GB SSD 109.239 TL

M3 MAX 36 GB RAM 1 TB SSD 130.599 TL

M3 MAX 48 GB RAM 1 TB SSD 148.399 TL

M3 işlemcili iMac fiyatı M3 işlemci ile güncellenen yeni iMac modellerinin Türkiye fiyatı 49.999 TL'den başlıyor.

8 GB RAM 256 GB SSD 49.999 TL M3 (10 çekirdek)

8 GB RAM 256 GB SSDD 57.199 TL M3 (10 çekirdek)

8 GB RAM 512 GB SSD 64.319 TL