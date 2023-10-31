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İsrail ordusundan füze açıklaması

İsrail ordusundan füze açıklaması

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına ateşlenen bir füzenin imha edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Tüm tehditler İsrail toprakları dışında engellendi. İsrail topraklarına giriş olmadı" ifadelerine yer verildi.

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına ateşlenen bir füzenin imha edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Tüm tehditler İsrail toprakları dışında engellendi. İsrail topraklarına giriş olmadı" ifadelerine yer verildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına bir füze ateşlendiği, füzenin "Arrow" füze savunma sistemi tarafından imha edildiği bildirildi. Arrow hava savunma sisteminin çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk operasyonel müdahalesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Kızıldeniz bölgesinde tespit edilen hava tehdidinin ardından IDF uçakları harekete geçerek bölgedeki diğer tehditleri önledi. Tüm tehditler İsrail toprakları dışında engellendi. İsrail topraklarına giriş olmadı" ifadeleri kullanıldı.

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