BIST 7.514
DOLAR 28,29
EURO 29,96
ALTIN 1.814,01
HABER /  SPOR

Real Madrid'den Vinicius Junior kararı! Resmi İmzalar atıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Real Madrid'den Vinicius Junior kararı! Resmi İmzalar atıldı

İspanyol temsilcisi Real Madrid, 23 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı

Abone ol

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Vinicius Junior ile sözleşme yeniledi.

Eflatun-beyazlılar, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 2018 yılında kulübe katılan Brezilyalı futbolcunun şimdiden olağanüstü bir kariyere sahip olduğu ve Real Madrid'in önemli başarılarına katkıda bulunduğu aktarıldı.

Vinicius Junior, Real Madrid forması ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, 2 La Liga, 1 Kral Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Real Madrid kariyerinde 235 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 63 gol, 52 asistlik performansa imza attı.

ÖNCEKİ HABERLER
İşten kovuldu, tarifleri sızdırarak intikam aldı
İşten kovuldu, tarifleri sızdırarak intikam aldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dolu maç! Tur atlayan taraf Gençlerbirliği oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dolu maç! Tur atlayan taraf Gençlerbirliği oldu
İsrail'in saldırılarının ardından DSÖ'den açıklama: Son derece endişe vericİ
İsrail'in saldırılarının ardından DSÖ'den açıklama: Son derece endişe vericİ
İsrail ordusundan füze açıklaması
İsrail ordusundan füze açıklaması
Türkiye’de altın alımı 10 yılın zirvesini gördü
Türkiye’de altın alımı 10 yılın zirvesini gördü
Yeni MacBook Pro ve iMac modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu
Yeni MacBook Pro ve iMac modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu
Şef Somer Sivrioğlu hakim karşısına çıktı savunmasında böyle söyledi
Şef Somer Sivrioğlu hakim karşısına çıktı savunmasında böyle söyledi
Altay Bayındır'dan İngilizlere Galatasaray itirafı
Altay Bayındır'dan İngilizlere Galatasaray itirafı
Şili açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem
Şili açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem
Mersin'de vahşet! Sesi duyan ihbar etti, hepsini öldürüp kaçtı
Mersin'de vahşet! Sesi duyan ihbar etti, hepsini öldürüp kaçtı
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Başaran istifa etti
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Başaran istifa etti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var