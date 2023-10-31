BIST 7.514
DOLAR 28,29
EURO 29,96
ALTIN 1.814,01
HABER /  SPOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dolu maç! Tur atlayan taraf Gençlerbirliği oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dolu maç! Tur atlayan taraf Gençlerbirliği oldu

Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni uzatmalarda 4-3 yenerek tur atladı.

Abone ol

Gençlerbirliği ile Burdur MAKÜ Spor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Normal süresi 3-3 biten ve uzatmalara giden karşılaşmayı Gençlerbirliği 4-3 kazanarak bir üst tura yükseldi.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri Oltan Karakullukçu (3) ve Melih Bostan kaydetti. Burdur MAKÜ Spor'un gollerini Halim Demirok, Cihan Mercan ve Yiğit Efe Demir (K.K) attı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Alirıza Altunbakır, Halil Tolgahan Demir, Muhammet Munir Dadı

Gençlerbirliği: Atalay Gökçe, Uğur Akdemir, Yiğit Efe Demir, Wu (Dk. 110 Mahmut Ceyhun Alyurt), Özgür Çek (Dk. 63 Fırat Tulgayoğlu), Eralp Aydın (Dk. 91 Can Bartu Çığır), Erdal Öztürk, Ensar Kemaloğlu (Dk. 91 Arda Çağan Çelik), Akabueze, Melih Bostan (Dk. 119 Efe Yılmaz), Oltan Karakullukçu

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Uğurcan Kadir Mutlu, Kadir Kaan Sakızlı (Dk. 109 Abdullah Çelik), Cihan Mercan, Kamil Yüksel (Dk.46 Yusuf Can Karakaş), Zeki Sinan Akkoyun, Ahmet Can Bulut (Dk. 46 Halim Demirok), Ali İhsan Erdoğan, Nurullah Aslan (Dk. 58 Hasan Talha Ceylan), Ercan Kılıç (Dk. 74 Emir Arda Yılmaz), Volkan Balcı, Fatih Özaydın (Dk. 70 Çağrı Türk)

Goller: Dk. 3 Melih Bostan, Dk. 25, 90+4 ve 108 Oltan Karakullukçu (Gençlerbirliği), Dk. 49 Halim Demirok, Dk. 75 Cihan Mercan, Dk. 90 Yiğit Efe Demir (kendi kalesine) (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Sarı kartlar: Dk. 64 Fırat Tulgayoğlu (Gençlerbirliği), Dk. 83 Ali İhsan Erdoğan, Dk. 89 Uğurcan Kadir Mutlu, Dk. 90+6 Volkan Balcı, Dk. 115 Zeki Sinan Akkoyun (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'in saldırılarının ardından DSÖ'den açıklama: Son derece endişe vericİ
İsrail'in saldırılarının ardından DSÖ'den açıklama: Son derece endişe vericİ
İsrail ordusundan füze açıklaması
İsrail ordusundan füze açıklaması
Türkiye’de altın alımı 10 yılın zirvesini gördü
Türkiye’de altın alımı 10 yılın zirvesini gördü
Yeni MacBook Pro ve iMac modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu
Yeni MacBook Pro ve iMac modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu
Şef Somer Sivrioğlu hakim karşısına çıktı savunmasında böyle söyledi
Şef Somer Sivrioğlu hakim karşısına çıktı savunmasında böyle söyledi
Altay Bayındır'dan İngilizlere Galatasaray itirafı
Altay Bayındır'dan İngilizlere Galatasaray itirafı
Şili açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem
Şili açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem
Mersin'de vahşet! Sesi duyan ihbar etti, hepsini öldürüp kaçtı
Mersin'de vahşet! Sesi duyan ihbar etti, hepsini öldürüp kaçtı
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Başaran istifa etti
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Başaran istifa etti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var
İsrail Gazze'de Türkiye hastanesini vurdu! Hamas tünellerinde çatışma başladı! 133 bebek öldü
İsrail Gazze'de Türkiye hastanesini vurdu! Hamas tünellerinde çatışma başladı! 133 bebek öldü
Otostop çektiği araç, gideceği yere değil de ölüme götürdü
Otostop çektiği araç, gideceği yere değil de ölüme götürdü