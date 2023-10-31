İsrail'in mülteci kampı saldırısına Hamas'tan yanıt geldi

Gazze'ye günlerdir ağır bombardımanda bulunan İsrail, bugün de Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef alan bir saldırıda bulundu. Kampa yönelik saldırıda onlarca ölü ve yaralı bulunduğu açıklanırken, İsrail'in bu hamlesine Hamas'tan yanıt gecikmedi. Örgütün silahlı kanadı olan Kassam Tugayları, Aşdod şehrine çok sayıda roket saldırısı gerçekleştirdi.

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Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 25 gündür bomba yağdırıyor. Bugün de Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'nı vuran İsrail ordusu, onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olurken Hamas'tan bu saldırıya yanıt gecikmedi. Örgütün silahlı kanadı Kassam Tugayları, İsrail'in Aşdod şehrini çok sayıda roketle vurdu.

İsrail ordusu, bu akşam saatlerinde Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na çok sayıda bomba yağdırdı. Kaynaklar ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz net bir rakam vermezken, Hamas'tan bu kanlı saldırıya yanıt gecikmedi.

Hamas'tan karşı saldırı gecikmedi

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, İsrail Aşdod şehrine çok sayıda roketle saldırdı. Bölgeden servis edilen videolarda şehrin göbeğindeki binalardan dumanlar yükseldiği görüldü.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugaylarının elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı. İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi. İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.