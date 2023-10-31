Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılında üniversite öğrencilerine ödenen kredi ve burs miktarlarına yapılacak zamları açıkladı. Buna göre, lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2500 liradan 4000 liraya yükseltildiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Üniversite öğrencilerine müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kredi ve burs miktarlarını duyurdu.

Lisans 2 bin, yüksek lisans 4 bin, doktora 6 bin lira oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan kredi veya burs alan 1 milyon 600 bin öğrencimize, önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamı açıklıyorum. Evet, 2024 yılı kredi-burs rakamını; Lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya… Yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs miktarlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Gençlerimiz için hiçbir fedakarlıktan kaçmıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteği ile ücretsiz "10 CİGABAYT"lık internet sözümüzü geçen hafta yerine getirdik. Gençlerimizin, kendilerini en iyi, en donanımlı şekilde yetiştirebilmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçmıyoruz.

"27 milyar liralık borcu sildik"

Göreve geldiğimizde yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi-burs miktarı 45 liraydı. Biz bu rakamı 27 kat artışla 2023 yılı itibariyle lisansta 1.250 liraya, yüksek lisansta 2 bin 500 liraya, doktora da 3 bin 750 liraya çıkardık. Ayrıca kredi almış öğrencilerimizin geri ödemelerindeki TEFE-TÜFE oranlı güncellemeleri silerek, yalnızca ana paranın ödemesini temin ettik. Bu şekilde 3,3 milyon öğrencimizin, toplam 27 milyar liralık borcunu silmiş olduk.

Şartları taşıyan öğrencilerimizin burs, başvuran her öğrencimizin de kredi imkanından faydalanmasını sağlıyoruz. Aynı şekilde tek bir öğrencimizi dahi açıkta bırakmamak için yurtlarımızın sayısını ve yatak kapasitesini artırdık. Bu sene 950 bini aşkın gencimize yurtlarımızda barınma imkânı sunuyoruz."