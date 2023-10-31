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Gazze Şifa Hastanesi Doktoru: Hakkımızı helal etmiyoruz dünyaya

Gazze Şifa Hastanesi Doktoru: Hakkımızı helal etmiyoruz dünyaya

Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis, "Her tarafta ölüm. Her yerde katliam. Zaten dünya seyrediyor. Zaten bu mülteci kampı çocuk, bebek ve kadın dolu. Bugünkü katliamdan sonra can kaybı 9 bini geçecek. Zaten biz şehit olmayı bekliyoruz. Hakkımızı helal etmiyoruz dünyaya" dedi.

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İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu. İlk belirlemelere göre, 100 kişi hayatını kaybetti. 

Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis, TRT Haber yayınında, Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki son durumu anlattı, dünyaya seslendi.

"Her tarafta ölüm. Her yerde katliam. Zaten dünya seyrediyor. Zaten bu mülteci kampı çocuk, bebek ve kadın dolu. Bugünkü katliamdan sonra can kaybı 9 bini geçecek.

Yarın Şifa ve Endonezya Hastanesi’nde yakıt bitecek. Zaten hastanedeki yatak kapasitesinin yüzde 170’ten fazlasını aşmıştık.

Kuzeye hiç yardım gelmiyor. Hala pamuk kefen geliyor. Doğru dürüst ihtiyaç malzemesi gelmiyor. Kan hiç yok. Sağlık Bakanlığı çağrı yapıyor tüm sağlık çalışanlarına. 24 saat hizmet vermek zorundayız.

Zaten biz şehit olmayı bekliyoruz. Hakkımızı helal etmiyoruz dünyaya."

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