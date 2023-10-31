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Alanyaspor kupada 4 golle turladı

Alanyaspor kupada 4 golle turladı

Alanyaspor, Türkiye Kupası 3. eleme turunda konuk ettiği Belediye Kütahyaspor'u 4-1 yenerek üst tura yükselmeyi başardı.

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Türkiye Kupası 3. eleme turunda Alanyaspor, Belediye Kütahyaspor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanırken goller 27'de Pione Sisto, 34'te Nicolas Janvier ile 43 ve 80'te Anderson Silva'dan geldi.

Konuk takımın tek sayısını ise 63'te Berkant Şahin Kök kaydetti.

Alanyaspor üst tura adını yazdırdı

Bu sonuçla birlikte tur atlayan taraf Alanyaspor olurken Belediye Kütahyaspor kupaya veda etti.

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