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İran'dan, Birleşmiş Milletlere "İsrail'i durdurun" çağrısı

İran'dan, Birleşmiş Milletlere "İsrail'i durdurun" çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırısını kınayarak, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası topluma İsrail'i durdurma konusundaki sorumluluklarını derhal yerine getirme çağrısında bulundu.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in en az 100 kişinin ölümüne yol açan saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını belirten Kenani, başta BM ve BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumdan, "ırkçı Siyonist rejimin ölüm makinesini durdurma konusunda üzerine düşen uluslararası sorumluluğu bir an önce yerine getirmesi" çağrısında bulundu.

Kenani, İsrail'in mülteci kampına düzenlediği saldırıyla uzun savaş suçları listesine bir leke daha eklediğini ifade etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Cibaliye Mülteci Kampı'na İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

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