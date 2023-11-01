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Beyaz Saray: Filistinlilerin Gazze dışına zorla yerleştirilmesini desteklemiyoruz

Beyaz Saray: Filistinlilerin Gazze dışına zorla yerleştirilmesini desteklemiyoruz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazzelileri Mısır'daki Sina Yarımadası'na göçe zorlama hedefi olduğunu belirterek, ''İsrail'de Necef Çölü var. Gazze'deki siviller oraya nakledilebilir.'' önerisinde bulunmuştu.

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Beyaz Saray yaptığı açıklamada, İsrail'in işgali altında olan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri, başka bir yere zorla göçüne karşı çıktıklarını belirtti. Açıklamada, "Filistinlilerin Gazze dışına zorla yerleştirilmesini desteklemeyeceğimizi açıkça belirtiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sisi: Gazze'deki siviller necef çölü'ne nakledilebilir

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, bölgedeki Filistinliler için trajedi ağırlaşıyor. Geçtiğimiz hafta bir açıklama yapan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in Gazzelileri Mısır'daki büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na göçe zorlama hedefi olduğunu söylemişti. Sisi, "Biz, Filistin davasının tasfiye edilmesini ve Filistinlilerin Sina'ya tehcirini reddediyoruz. Filistinlilerin tehcir edilmesine yönelik bir düşünce varsa İsrail'de Necef Çölü var. İsrail'in Hamas ve İslami Cihad gibi direniş ve silahlı grupların tasfiyesine yönelik ilan ettiği faaliyetlerini bitirinceye kadar Gazze'deki sivilleri oraya nakledebilir. Bölgedeki faaliyetleri bitince de isterse halkı yine aynı bölgeye geri gönderir." demişti. İsrail İstihbarat Bakanlığı'nın da Gazzeli sivillerin Sina Yarımadası'na nakledilmesine yönelik çalışmalarının olduğu ortaya çıktı.

Beyaz Saray: Filistinlilerin Gazze dışına zorla yerleştirilmesini desteklemiyoruz

Beyaz Saray, Salı günü yaptığı bir açıklama ile ABD'nin Filistinlilerin Gazze dışına zorla yer değiştirilmesini desteklemediğini belirtti. Bu açıklama, bölgedeki durumun hassasiyetini gözler önüne seriyor ve ABD'nin bu konudaki tavrını netleştiriyor. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby bir brifingde gazetecilere verdiği demeçte, "Gazze'deki sivillerin ve ayrılmak isteyenlerin güvenli geçişine yönelik çabaları destekliyoruz ve Filistinlilerin Gazze dışına zorla yerleştirilmesini desteklemeyeceğimizi açıkça belirtiyoruz." dedi.

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